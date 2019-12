iPhone Xr, Samsung Galaxy A10 : les 10 smartphones les plus vendus du troisième trimestre 2019

L’iPhone Xr s’écoule toujours aussi bien et se place en tête des smartphones les plus vendus du 3e trimestre de 2019 selon Counterpoint. Le Galaxy A10, la porte d’entrée du milieu de gamme chez Samsung est arrivé en deuxième positon. La gamme des Galaxy A gagne en popularité et vole la vedette aux smartphones Honor.

L‘iPhone Xr est resté le smartphone le plus vendu au monde pour le quatrième trimestre consécutif, capturant 3% de part de marché entre juillet et septembre 2019. Le smartphone Android le plus plébiscité sur la période est le Galaxy A10, deuxième du palmarès après l’iPhone Xr, suivi du Galaxy A50, l’autre milieu de gamme populaire du catalogue de Samsung. Le seul smartphone de Huawei figurant dans le top est le P30 qui est arrivé en 10e position avec 1,1% de part de marché.

Les hauts de gamme n’ont plus la cote

Ils sont quasiment aux abonnés absents avec deux modèles seulement dans le top 10 : l’iPhone 11 qui est 5e du classement et le Huawei P30, 10e. Précisons que l’iPhone 11 a réussi à se hisser en cinquième position bien qu’ayant été lancé 10 jours seulement avant la fin du troisième trimestre, signe que ce modèle est en bonne voie pour remplacer l’iPhone Xr au tableau des best-sellers au cours des trimestres à venir. Voici le top 10.

iPhone Xr Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Oppo A9 iPhone 11 Oppo A5s Galaxy A20 Oppo A5 Xiaomi Redmi 7A Huawei P30

Samsung et Oppo sont les marques les plus représentées avec trois modèles chacun. Malgré le succès du Galaxy Note 10, il est absent du top 10. Samsung a remplacé la Série J par des Galaxy A qui ont une perception plus premium. La stratégie s’est avérée payante, alliant des caractéristiques décentes à des prix abordables, une excellente proposition de valeur aux consommateurs d’autant plus que le constructeur coréen jouit d’une aura plus solide que ses concurrents Android.

Counterpoint note que la série des Galaxy A est en train de gagner des parts de marché au détriment d’Honor. Aucun haut de gamme de Samsung ne figure toutefois dans le top 10. Xiaomi de son côté est représenté par le Redmi 7A, 9e du palmarès avec 1,2% de part de marché mondiale.

Source : Counterpoint