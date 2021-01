Apple travaillerait sur deux iPhone pliables

Apple serait en train de réaliser des tests pour son premier smartphone pliable. Selon un média taiwanais, deux pistes seraient envisagées par la firme de Cupertino : un smartphone à écran pliant et un autre doté de deux dalles.

Les smartphones pliables sont aujourd’hui une réalité. Samsung s’est lancé sur le marché avec ses Z Fold et son Z Flip, suivi par d’autres marques comme Motorola avec son Razr. Mais pour le moment, ces produits ne représentent qu’une infime minorité sur le marché. Apple n’a toujours pas sauté le pas, mais pourrait le faire d’ici peu. C’est en tout cas ce que laissent penser les informations données par le journal taiwanais Economic Daily News.

Le site indique en effet qu’Apple serait en train de travailler activement sur son premier modèle d’iPhone pliable. La société aurait pour cela récemment finalisé des tests de durabilité dans l’usine Foxconn de Shenzhen (Chine).

Deux formats étudiés

Deux modèles seraient à l’étude selon le site. Le premier serait similaire au Galaxy Z Fold de Samsung, c’est-à-dire doté d’un grand écran qui se plie de manière verticale. Le deuxième serait un peu plus étonnant, puisqu’il prendrait la forme d’un téléphone à clapet comme le Z Flip, toujours de Samsung, à la différence qu’il serait équipé non pas d’une mais de deux dalles. Un modèle déjà suggéré par le leakeur Jon Prosser il y a de ça quelques mois.

Il ne s’agit pas ici de smartphones finis, évidemment, mais de prototypes dont on ne sait pas s’ils sont fonctionnels ou non. Pour le moment, c’est bien la durabilité qui semble intéresser Apple, ainsi que le format. Reste maintenant à savoir lequel des deux aura convaincu la firme de Tim Cook, en admettant que l’un d’eux ait convaincu.

Si smartphone pliable d’Apple il y a dans les prochaines années, ce sera un véritable bouleversement pour la gamme iPhone. On se souvient que la marque a déjà connu des chamboulements d’ampleur par le passé, comme avec l’iPhone 5 en 2012, qui agrandissait l’écran pour la première fois, ou l’iPhone X en 2017, qui avait introduit la fameuse encoche. Mais l’émergence d’un smartphone pliable serait une révolution bien plus importante que ces deux exemples et Apple mise donc gros dessus. Il s’agit donc d’avoir le format le plus convaincant possible aux yeux du grand public.

Source : MacRumors