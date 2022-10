iPad Pro : toujours pas d’écran mini-LED pour le modèle 11 pouces de 2022

Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro plus tard ce mois-ci avec plusieurs changements notables, mais pas au niveau de leur écran. Le modèle le plus grand devrait toujours être le seul équipé d’une dalle mini-LED.

Ce mois-ci, on s'attend à ce qu'Apple lance non pas un, mais trois nouveaux iPad. La date exacte de leur lancement n’est pas connue, mais selon Mark Gurman, de Bloomberg, les prochaines tablettes d'Apple arriveront « ces prochains jours ». Deux nouveaux iPad Pro et un iPad abordable devraient donc être dévoilés par le géant américain bientôt, et leur annonce devrait simplement faire l’objet d’un communiqué de presse et non d’une conférence.

Juste avant le lancement officiel, qui pourrait avoir lieu demain ou après-demain, on en sait plus sur la fiche technique des prochaines tablettes haut de gamme d’Apple. Les nouveaux iPad Pro d’Apple succèderont directement aux modèles 11 pouces et 12,6 pouces de 2021. Ces derniers devront notamment être propulsés par une puce M2 d’Apple, plus récente et plus puissante, mais ils ne bénéficieront vraisemblablement pas de changements au niveau de l’écran.

L’écran mini-LED sera toujours réservé au modèle 12,6 pouces

Interrogé sur Twitter sur la présence d’un écran doté d’un rétroéclairage mini-LED pour le prochain iPad Pro de 11 pouces, Ross Young, de Display Supply Chain Consultants, a confirmé que cela « n’arrivera pas ». Déjà en mars dernier, l’analyste avait annoncé qu’Apple ne prévoit pas d’améliorer la technologie d’affichage de la tablette la plus petite en 2022 parce que l'iPad Pro de 12,9 pouces continue de se vendre « vraiment bien ».

Le raisonnement de Young est que la dalle mini-LED du modèle 12,9 pouces fait partie du succès du modèle plus grand, et donc l'inclure dans le modèle 11 pouces ne maintiendra pas un niveau de différenciation assez important entre les deux tailles. Les utilisateurs qui veulent profiter d’un meilleur écran avec une luminosité plus élevée devront donc se tourner vers le modèle le plus grand, comme c’est également le cas du côté des Mac. Seuls les MacBook 14 et 16 pouces profitent d’un affichage mini-LED.

Il faudra vraisemblablement attendre 2024 avant qu’Apple décide d’utiliser des écrans OLED sur ses tablettes. D’ailleurs, au lieu de passer à des panneaux OLED flexibles, la société utilisera apparemment des écrans OLED hybrides. Ces derniers promettent un coût de fabrication plus faible et une qualité accrue.