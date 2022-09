iPhone 15 : vidéo 8K, meilleure autonomie, les premières infos fuitent déjà !

Les iPhone 14 sont sortis il y a deux semaines à peine. Sur un marché aussi concurrentiel que celui des smartphones, c’est apparemment une éternité. Des fuites concernant l’iPhone 15, qui ne sortira que dans un an, sont déjà en ligne.

Les premiers acheteurs d’iPhone 14 jouissent de leur nouveau smartphone depuis quelques jours seulement. Les échos de la prochaine génération de téléphones de la marque à la pomme font déjà surface sur les réseaux sociaux. Il semblerait ainsi que la Dynamic Island, caractéristique des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max uniquement, devrait être disponible sur tous les téléphones de la marque dans leur quinzième itération.

Les iPhone 14 Pro remportent un tel succès et attisent tant les convoitises qu’il se dit que des utilisateurs du Galaxy S22 Ultra changent de smartphone, c'est pourtant le fleuron de Samsung. La Dynamic Island, la nouvelle encoche des iPhone 14 Pro, n’y est peut-être pas pour rien. La nouvelle barre à tout faire des iPhone 14 Pro suscite tant la convoitise des clients et stimule tant l’imagination des développeurs qu’Apple aurait tort de ne pas capitaliser sur son succès.

iPhone 15 : 4K, USB-C et de nouveaux noms

Selon LeaksApplePro, les iPhone de 2023 devraient enfin supporter l’USB-C, un changement contraint pour Apple, puisque c’est à cause d’un jugement de l’Union européenne que la firme de Cupertino adopte ce nouveau type de prise. Voilà tout en ce qui concerne les changements qui toucheront toutes les gammes d’iPhone, pour l’instant du mois. En effet, Apple ne va pas cesser de différencier les “simples” iPhone des “Pro”. Bien au contraire, la marque envisagerait de changer la nomenclature de ses différents smartphones. Exit donc les Pro Max, on passerait à des noms plus simples et plus clairs: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, and 15 Ultra.

Il se dit également que pour la première fois, les iPhone 15 pourraient proposer l’enregistrement de vidéos en 8K, une performance technique qui sera probablement réservée aux appareils les plus onéreux, les futurs Ultra. Des améliorations en matière d’autonomie sont également à prévoir (3 à 4 heures d’autonomie supplémentaire), ce qui est prévisible, si les performances doivent être supérieures d’une génération d’iPhone à l’autre. Malgré la fiabilité de LeaksApplePro, toutes ces informations sont évidemment à prendre au conditionnel. Comme c’est la tradition chez Apple, les nouveaux iPhone 15 seront probablement présentés à l’automne 2023. D’ici là nombre de changements dans le développement de cette nouvelle gamme d’appareils peuvent intervenir.

Source: XDA Developers