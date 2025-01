La Ferrari électrique fait rugir son moteur, écoutez le bruit artificiel qu’elle pourrait faire

La première voiture électrique de Ferrari se dévoile un peu plus dans une vidéo qui laisse entendre le bruit artificiel de son moteur normalement silencieux. Découvrez à quoi il pourrait ressembler.

Dès l'évocation de Ferrari, les images affluent. Le cheval cabré en guise de logo, les voitures aux lignes résolument sportives, la couleur rouge, le prix très élevé des véhicules… En revanche, il y a un mot que l'on n'associe pas du tout au constructeur automobile : électrique. Mais ça va venir. En 2018 déjà, la marque annonce qu'elle travaille sur une supercar électrique histoire de mettre des bâtons dans les roues de Tesla. 7 ans plus tard, on attend toujours de la découvrir.

Les prototypes commencent à rouler à l'été 2024 et une chose frappe d'emblée : la ressemblance de celle qui porte le nom de code F244 avec la Purosangue, la première 4 portes de la firme. Un choix de design qui, bien que non définitif, divise les amateurs. Pour plusieurs d'entre eux, la Purosangue n'est pas vraiment une Ferrari. À cette crainte s'ajoute le fait qu'électrique oblige, la F244 sera silencieuse, là où le rugissement des moteurs Ferrari fait partie de sa marque de fabrique. Sur ce point, il y a une bonne nouvelle.

Voici le bruit artificiel du moteur de la Ferrari électrique

Le youtubeur Varryx a pu filmer, entre autres, la F244 hautement camouflée lors d'un essai sur route. Étonnamment, on entend son moteur faire du bruit comme une thermique, ce qui n'est pas possible. Ferrari a en réalité fait le choix d'intégrer un son artificiel qui devrait s'activer quand le régime de la voiture augmente. Rien n'indique que celui émis dans la vidéo est celui auquel on aura droit à la sortie du véhicule.

Il reste encore beaucoup d'inconnues autour de la première watture de Ferrari. En revanche, sauf imprévu, la F244 sera présentée cette année, avant une commercialisation en 2026. Son prix la réserve aux plus fortunés puisque selon les rapports, elle devrait avoisiner les 500 000 €, voire les dépasser.