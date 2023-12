L’E3 fait officiellement ses adieux, le salon du jeu vidéo ne reviendra pas

C'est la fin d'une institution chère à de nombreux joueurs. En effet, l'E3, le mythique salon du jeu vidéo de Los Angeles, vient de fermer ses portes définitivement. L'évènement n'aura jamais vraiment su se remettre du Covid-9, mais aussi des départs successifs des éditeurs.

Durant plus de 20 ans, l'E3 a fait rêvé des millions de joueurs à travers le monde avec ces conférences un peu folles, ces happening plus ou moins ratés (on se souvient de la séquence mémorable de Wii Music), et ses allées bondées dans lesquelles on pouvait découvrir les nouveaux jeux à venir. Pour n'importe quel joueur un tant soi peu passionné, se rendre à l'E3 était un doux rêve.

Or, nous venons d'apprendre une triste nouvelle de la part de l'ESA, l'organisateur du mythique salon du jeu vidéo de Los Angeles. En effet, l'E3 vient de fermer définitivement ses portes : “Après plus de deux décennies d'E3, chacune plus grande que la précédente, le moment est venu de dire au revoir. Merci pour les souvenirs”, écrit l'organisme sur X (Twitter).

Stanley Pierre-Louis, le président-directeur général de l'ESA, a confirmé la mauvaise nouvelle au Washington Post. “Nous savons que l'ensemble de l'industrie, joueurs et créateurs, ont une grande passion pour l'E3. Nous partageons cette passion. Nous savons qu'il est difficile de dire au revoir à un évènement aussi apprécié, mais c'est la bonne chose à faire étant donné les nouvelles opportunités dont dispose notre industrie pour atteindre les fans et les partenaires”, a-t-il déclaré au média américain.

L'E3 tué par la pandémie et les conférences en ligne

Pour rappel, d'année en année, l'E3 a commencé à perdre en popularité, notamment auprès des éditeurs et des principaux constructeurs. Alors que le salon était jusqu'alors une vitrine incontournable pour les acteurs du jeu vidéo, les grands noms de l'industrie ont boudé progressivement l'évènement. Tout d'abord pour des raisons financières (réserver un stand à l'E3 coûtait des millions de dollars), mais aussi dans un souci de contrôler leur communication.

Ce désamour pour l'E3 a commencé en 2011 avec Nintendo et ses conférences en ligne, les fameux Nintendo Direct. Dans les années qui ont suivies, Sony, Microsoft et d'autres acteurs de l'industrie ont adopté ce format, plus direct et nettement moins onéreux à mettre en place. Pour rappel, l'E3 avait déjà eu du mal à se remettre de la pandémie de Covid-19. Et alors que 2023 devait marquer son grand retour, l'ESA a finalement décidé d'annuler l'édition 2023 de l'E3, notamment après la défection des principaux éditeurs du marché, comme Ubisoft, Microsoft, Nintendo et Sony. Quoiqu'il en soit, on se souviendra avec nostalgie des grands moments offerts par l'E3… Et vous, quel est votre souvenir d'E3 le plus marquant ? Dites-le-nous dans les commentaires.