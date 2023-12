The Day Before : retour sur le jeu accusé d’être la plus grosse arnaque de l’histoire de Steam

Après plusieurs années de communication trouble et de controverses à tout va, la saga The Day Before se termine avec un arrière-goût particulièrement amer pour les joueurs. Comment est-on passé du jeu le plus attendu de Steam à la fermeture d’un studio désormais accusé d’être à l’origine d’une immense arnaque ?

C’en est fini de The Day Before, après un parcours pour le moins tumultueux. Fntastic, le studio derrière le jeu controversé, a annoncé ce lundi 11 décembre sa fermeture, après un échec commercial cuisant. Pourtant, tout avait démarré sur les chapeaux de roues pour ce qui se présentait alors comme un MMO en monde ouvert post-apocalyptique.

Aujourd’hui, les créateurs sont accusés d’être à l’origine d’une immense arnaque, visant à s’enfuir avec la caisse juste après la sortie. Alors que s’est-il passé ? Comment le jeu qui fut un temps en tête de liste des titres les plus attendus de Steam collectionne aujourd’hui les avis négatifs et peinent à rembourser les joueurs mécontents ?

The Day Before, une énorme hype puis le silence

C’est en 2021 que l’histoire de The Day Before commence. Fntastic publie alors un trailer qui attise la curiosité de nombreux joueurs. On y découvre un monde post-apocalyptique, rongé par une épidémie inconnue, dans lequel le joueur tente de survivre au milieu d’autres personnages et, surtout, d’autres joueurs potentiellement hostiles. Le gameplay semble très convaincant, les graphismes aussi, bref, la hype monte très rapidement.

Pourtant, déjà, quelques voix s’élèvent pour appeler à la prudence. Le gameplay est évidemment scripté, tandis que d’autres détails sont particulièrement étonnants, comme la police d’écriture du logo similaire à celui de The Last of Us. Malgré tout, cela n’empêche pas The Day Before de grimper à la tête des jeux comptabilisant le plus de wishlist sur Steam.

D’autant qu’au départ, tout semble se dérouler comme prévu. Fntastic publie un second trailer de 13 minutes, dévoilant encore plus de gameplay puis, quelques mois plus tard, une fenêtre de lancement : juin 2022. Le jeu étant en développement depuis plusieurs années, personne n’a trouvé quelque chose à redire. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les choses prennent une tout autre tournure.

Un mois seulement avant la date de sortie présumée, le studio annonce reporter le jeu au 1er mars 2023. Raison officielle : le passage du développement à l’Unreal Engine 5. Dès lors, des soupçons s’éveillent. Il arrive qu’un jeu soit reporté peu de temps avant la sortie, mais rarement d’un an, encore moins pour changer de moteur. Pour ne rien arranger, Fntastic publie quelque temps plus tard une annonce pour recruter des développeurs bénévoles, ce qui est particulièrement étrange.

À partir de là, les choses vont de mal en pis. Quelques mois plus tard, The Day Before est de nouveau retardé, cette fois (supposément) pour des raisons de copyright. D’autant que le délai est encore une fois conséquent : 8 mois, alors que le jeu était normalement presque terminé. Après avoir disparu de Steam, le jeu revient en novembre 2023 et redevient rapidement le jeu accumulant le plus de wishlist.

Après la sortie catastrophique, les accusations fusent

Après moult péripéties, The Day Before sort en early access le 7 décembre 2023. En seulement quelques heures, le jeu grimpe en tête des ventes sur Steam avec plus de 30 000 joueurs simultanés. Malheureusement, les soupçons accumulés au cours des derniers mois se sont vérifiés. Le produit final est très différent de ce qui a été présenté jusqu’à maintenant. Plutôt qu’un MMO de survie en monde ouvert, The Day Before est un extraction shooter similaire à Escape from Tarkov.

À cela s’ajoutent de véritables problèmes de performance, un gameplay finalement jugé très ennuyant ainsi que des PNJ aux lignes de dialogue risibles. Rien ne va, et les joueurs ne se font pas prier pour le faire savoir. À l’heure où sont écrites ces lignes, The Day Before croule sous plus de 20 000 avis « extrêmement négatifs » sur Steam. Quatre jours plus tard, Fntastic met fin à une saga mouvementée en annonçant sa fermeture définitive.

Tout cela a mené de nombreux internautes à penser que le studio avait tout prévu depuis le début. Autrement dit, que The Day Before n’est qu’une arnaque visant à faire monter la hype autour des trailers, puis à s’enfuir avec la caisse une fois les ventes effectuées. D’autant que Fntatisc s’attache désormais à effacer toutes les preuves. Toutes les vidéos de sa chaîne YouTube ont disparu, au même titre que les messages du studio sur son serveur Discord. Le studio promet néanmoins de rembourser tous les joueurs en faisant la demande.