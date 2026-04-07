LinkedIn : désolé, mais ce mail qui vous promet une opportunité de business en or est une campagne de phishing

Une nouvelle campagne de phishing cible actuellement les utilisateurs actifs de LinkedIn. Ces derniers sont très nombreux à avoir reçu une fausse notification par mail, imitant un message d'un hypothétique homme d'affaires proposant une opportunité en or.

Linkedin arnaques cryptomonnaies
Crédits : Unsplash

On a tendance à l'oublier si l'on ne fait pas partie de ceux qui y vont régulièrement, mais LinkedIn est l'un des réseaux sociaux les plus populaires. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, la plateforme est même l'une des plus puissantes du web, notamment grâce aux précieuses données personnelles de ses utilisateurs qu'elle ne se gêne pas de collecter. Et elle n'est pas la seule. Une telle base de données est une véritable mine d'or pour tout pirate qui se respecte.

C'est ainsi qu'une nouvelle campagne de phishing sévit actuellement auprès des membres du réseau professionnel. Repérée par Enrico Silverio, chercheur en cybersécurité du Cofense Phishing Defense Center, celle-ci est particulièrement vicieuse car relativement difficile à repérer comme telle. Les mails envoyés aux victimes « ont l'air si banals qu'ils mettent à l'aise même les utilisateurs les plus méfiants », souligne Enrico Silverio.

Sur le même sujet — LinkedIn peut maintenant utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA, mais il existe une parade toute simple

Gare à cette fausse opportunité professionnelle sur LinkedIn, c'est une arnaque

Pour mener à bien leurs sombres objectifs, les pirates ont ainsi imité à la perfection le mail que l'on reçoit lorsqu'un utilisateur nous envoie un message sur LinkedIn. L'habillage, le logo et la police d'écriture sont exactement les mêmes. « Même l'objet, bien que simple, s'inspire du style de LinkedIn », précise le chercheur. Tout se joue alors sur le contenu du message en question qui, comme toute tentative de phishing, joue sur le sentiment d'urgence insufflé à la victime.

Le faux message décrit ainsi une opportunité professionnelle en or, de la part d'un employé d'une grosse entreprise qui souhaiterait s'associer avec la victime pour monter une société couronnée de succès. Mais, pour profiter de cette offre, il faut le recontacter le plus rapidement possible. Bien entendu, en cliquant sur le lien, la victime se retrouve à entrer ses identifiants, qui seront directement envoyés au pirate qui pourra alors faire ce qu'il veut de son compte et de ses données personnelles.

Source : Forbes


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ces chiffres sur la RAM et les SSD vont faire mal à ceux qui prévoient d’acheter un PC en 2026

Le marché de la mémoire traverse une période de fortes tensions. De nouvelles projections annoncent des hausses massives sur la RAM et les SSD en 2026. Et le pire scénario…

Google Pixel : le chaos continue, après la mise à jour de mars certains smartphones redémarrent à l’infini

Décidément, après la mise à jour de décembre, la série noire continue pour les smartphones de Google avec le Pixel Drop de mars. Ce dernier, en plus d’avoir cassé l’affichage…

Artemis II repousse les limites de l’humanité en pulvérisant ce record vieux de 56 ans

Artemis II vient d’entrer dans l’histoire de l’exploration spatiale. Les quatre astronautes à bord d’Orion ont voyagé plus loin de la Terre que n’importe quel être humain avant eux. Ce…

La retouche photo par IA de Google Photos va subir des changements

Google prépare une mise à jour d’envergure pour son outil de retouche photo par IA dans son application Photos. Pour le meilleur ou pour le pire ? La fonctionnalité AI…

Claude est en panne, l’IA aussi prend son jour férié

L’IA d’Anthropic, le très populaire Claude, connaît quelques défaillances techniques rendant le service indisponible ou peu performant. En ce lundi de Pâques, nous sommes nombreux à ne pas travailler, et…

IA

Le prix des processeurs Intel va encore augmenter, rien ne va plus

On ne nous épargne rien. Après l’envol du prix de la RAM et des SSD, c’est au tour des CPU de voir leur tarif grimper en flèche. Monter son propre…

Bonne nouvelle pour les propriétaires du Galaxy S25, Samsung leur réserve une surprise IA

Le Galaxy S26 a introduit des fonctions Galaxy AI inédites et laissé les utilisateurs du Galaxy S25 sur le carreau. Face aux critiques, Samsung a promis de rectifier le tir….

Ce jeu tourne-t-il sur mon PC ? Steam va afficher un framerate approximatif avant l’achat

Valve travaille sur une fonctionnalité permettant à Steam d’indiquer un framerate approximatif pour les jeux en fonction de la configuration du PC du joueur. Celui-ci pourrait alors décider plus facilement…

Samsung va lancer un Galaxy S27 Pro : qu’aura-t-il de différent avec le Galaxy S27 Ultra ?

Pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, Samsung ajouterait un quatrième modèle à son catalogue : le Galaxy S27 Pro. Voici ce qu’on sait à son sujet. Apple…

Sur Artemis 2, c’est pas la Lune qui pose problème, ce sont les toilettes

Les toilettes d’Artemis 2 cumulent les incidents depuis le lancement. Urine bloquée, odeur de brûlé, vidange impossible. À quelques heures du survol lunaire, l’équipage fait avec les moyens du bord….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.