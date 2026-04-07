LinkedIn : désolé, mais ce mail qui vous promet une opportunité de business en or est une campagne de phishing

Une nouvelle campagne de phishing cible actuellement les utilisateurs actifs de LinkedIn. Ces derniers sont très nombreux à avoir reçu une fausse notification par mail, imitant un message d'un hypothétique homme d'affaires proposant une opportunité en or.

On a tendance à l'oublier si l'on ne fait pas partie de ceux qui y vont régulièrement, mais LinkedIn est l'un des réseaux sociaux les plus populaires. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, la plateforme est même l'une des plus puissantes du web, notamment grâce aux précieuses données personnelles de ses utilisateurs qu'elle ne se gêne pas de collecter. Et elle n'est pas la seule. Une telle base de données est une véritable mine d'or pour tout pirate qui se respecte.

C'est ainsi qu'une nouvelle campagne de phishing sévit actuellement auprès des membres du réseau professionnel. Repérée par Enrico Silverio, chercheur en cybersécurité du Cofense Phishing Defense Center, celle-ci est particulièrement vicieuse car relativement difficile à repérer comme telle. Les mails envoyés aux victimes « ont l'air si banals qu'ils mettent à l'aise même les utilisateurs les plus méfiants », souligne Enrico Silverio.

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Gare à cette fausse opportunité professionnelle sur LinkedIn, c'est une arnaque

Pour mener à bien leurs sombres objectifs, les pirates ont ainsi imité à la perfection le mail que l'on reçoit lorsqu'un utilisateur nous envoie un message sur LinkedIn. L'habillage, le logo et la police d'écriture sont exactement les mêmes. « Même l'objet, bien que simple, s'inspire du style de LinkedIn », précise le chercheur. Tout se joue alors sur le contenu du message en question qui, comme toute tentative de phishing, joue sur le sentiment d'urgence insufflé à la victime.

Le faux message décrit ainsi une opportunité professionnelle en or, de la part d'un employé d'une grosse entreprise qui souhaiterait s'associer avec la victime pour monter une société couronnée de succès. Mais, pour profiter de cette offre, il faut le recontacter le plus rapidement possible. Bien entendu, en cliquant sur le lien, la victime se retrouve à entrer ses identifiants, qui seront directement envoyés au pirate qui pourra alors faire ce qu'il veut de son compte et de ses données personnelles.

Source : Forbes