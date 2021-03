Lidl se met à la vente de voitures neuves !

Lidl n'en finit plus d'étendre son champ d'activité. Après les baskets, les robots de cuisine, les smartphones, l'enseigne au logo jaune et bleu va aussi se mettre à vendre des voitures. Et les prix pratiqués en leasing préfigurent d'ores et déjà d'un véritable carton.

Décidément, on parle beaucoup de Lidl en ce moment. Récemment, l'enseigne commercialisait des écouteurs true wireless, ou encore un smartphone à très bas prix, le Gigaset GS110. Mais le commerçant ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin : Lidl se (re)lance sur le marché de l'automobile.

La célèbre enseigne, connue pour ses prix hyper compétitifs, ajoute donc une corde à son arc. Lidl commercialise trois modèles : une Renault Twingo Life, une Renault Clio 5 et une Kia Stonic. Seul petit hic ? L'opération n'est valable pour le moment qu'en Allemagne. Mais au vu des tarifs proposés, on se met espérer que l'enseigne lance le même type d'opération dans l'Hexagone.

Lidl vend des Twingo, Clio et Stonic à partir de 99 €/mois

Les 3 modèles de véhicule sont commercialisés en leasing pour une durée de 48 mois. Voici les prix affichés par le site de Lidl :

Renault Clio 5 = à partir de 109 euros/mois

= à partir de 109 euros/mois Renault Twingo Life = à partir de 99 euros/mois

= à partir de 99 euros/mois Kia Stonic = à partir de 135 euros/mois

Soit un prix sur 48 mois d'un peu moins de 4 800 € pour la Twingo (la moins chère du lot) et de près de 6 500 € pour la Kia Stonic (la plus chère des trois, donc). Cette dernière d'ailleurs est la mieux équipée : le modèle vendu par Lidl correspond à la Vision 1.0 T-GDI. Un détail néanmoins qu'il est bon de rappeler : le géant jaune et bleu du commerce a opté pour du leasing. En conséquence de quoi, au terme des 48 mois, il faudra soit rendre le véhicule, soit payer la différence entre le prix du neuf et le montant perçu par le commerçant. Dans le cas de la Twingo, le véhicule reviendra au final au prix de 12 935,30 €. A titre de comparaison, le même véhicule est vendu à partir de 12 350 € sur le site français du constructeur.

Moyennant un petit surcoût, Lidl propose par ailleurs divers services annexes : il est possible par exemple de réceptionner son véhicule directement chez soi. L'acquéreur peut également souscrire à un contrat d'entretien, lequel est affiché à 20,80 €/mois. En revanche, il va falloir vous montrer patient : comptez un délai de livraison de 6 à 8 semaines pour la Kia, voire de 5 à 7 mois pour la Twingo.

Pour l'occasion, Lidl a mis en place un site web (en allemand, forcément). La voiture Lidl est de retour !” peut-on ainsi lire sur le site en question. Car ce n'est pas la première fois que Lidl se lance sur le marché de l'automobile : en 2019, la marque avait mis en vente des Fiat 500.