KFC lance une console de jeu vidéo, les PS5 et Xbox Series X tremblent déjà

Alors qu'on croyait à une simple blague en juin dernier, KFC vient de dévoiler une console de jeu vidéo. La KFConsole dispose d'un Core i9, d'une carte graphique Asus, de 2 To de SSD… Et profite d'une fonction “vitale” que les PS5 et Xbox Series n'ont pas !

Ce qui aurait pu s'apparenter à une blague de fin d'année serait-il sur le point de devenir réalité ? Le géant de la restauration KFC s'apprêterait-il vraiment à lancer sa propre console de jeu vidéo, console qu'il avait teasée en juin dernier ? Quoi qu'il en soit, elle a un avantage indéniable par rapport à ses “concurrentes” que sont la Xbox Series X ou la PS5 : elle est capable de maintenir vos aliments à température idéale, le temps que vous commenciez une partie de Cyberpunk 2077.

KFC n'en est pas à son coup d'essai dans le monde de la high-tech. En 2017, la marque s'associait à Huawei pour proposer une version collector du 7 Plus, afin de fêter ses 30 ans en Chine. Plus récemment, KFC dévoilait une manette dédiée à la Xbox Series X habillée aux couleurs de l'enseigne. Cette fois, c'est une console de jeu complète que la chaîne de restauration dévoile : la KFConsole se présente sous la forme d'un petit cylindre menu d'un bouton d'allumage en façade, et elle a tout ce qu'il faut en son sein pour conquérir le cœur et l'estomac des joueurs.

La KFConsole est une vraie console de jeu qui peut garder vos aliments au chaud

Pourquoi les designers de KFC ont-ils retenu ce design si particulier pour une console ? Tout simplement parce qu'en plus d'être une console, l'appareil sert aussi à conserver vos aliments à bonne température. Quand on ouvre la KFConsole, on profite d'un petit logement destiné à accueillir des aliments (au hasard, des nuggets et des cuisses de poulet ?). Le système de refroidissement conçu par KFC permet d'extraire la chaleur de l'appareil, tout en conservant bien au chaud ce qui se trouve à l'intérieur de la chambre.

Mais ne vous y trompez pas : l'appareil est bel et bien une console de jeux vidéo. KFC s'est associé à Cooler Master pour concevoir sa console. L'appareil palpite à l'aide d'un processeur Intel Core i9 de 9e génération, une mini-carte graphique Asus, et deux SSD 1 To Seageate qui proposent des performances “6 fois plus rapides” grâce à la technologie PCIe NVMe. Enfin, selon KFC, la console de jeu permet de jouer en 4K à 240 fps et en 240 Hz.

KFC s'amuse avec tous les codes actuels dédiés à la promotion d'une nouvelle console. “VR Ready – lève-toi et profite du monde de la réalité virtuelle tandis que l'odeur du poulet frais capture vos sens”, peut-on lire sur le site consacré à la KFConsole. Et un peu plus loin : “Ray Tracing – des rayons de lumière simulés individuellement créant des ombres et des reflets réalistes vous plongeront plus que jamais dans une sélection de jeux.”

Quel crédit apporter à tout ceci ? Pour le moment, en s'associant à des constructeurs aussi prestigieux qu'Intel, Cooler Master ou Asus, KFC a l'air de vouloir de tenir à son projet. En revanche, la page Web dédiée à la console n'affiche encore aucun prix ni date de lancement. La console verra-t-elle réellement le jour ou s'agit-il simplement d'une simple opération de communication ? Réponse très prochainement, on l'espère.