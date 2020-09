RecalBox 7 débarque le 2 octobre : il devient compatible Netflix, 4K, manette Xbox 360 et PS3

La nouvelle version de RecalBox, numérotée 7.0 sera officiellement présentée le 2 octobre lors d’un événement en ligne qui démarrera à 21 heures. Peu d’informations sur cette version de l’OS du rétrogaming ont été dévoilée, mais la campagne de teasing sur les réseaux sociaux annoncent l’arrivée de Netflix et YouTube, la prise en charge native de nombreuses manettes et de nouveaux systèmes de jeu.

Vendredi prochain, RecalBox va évoluer en version 7.0. Cela fait presque un an qu’aucune grande mise à jour n’avait été proposée pour « le système d’exploitation du retrogaming ». La version 6.1.1, qui succédait à la version 6.0 d’avril 2019, a été lancée en novembre 2019. Et depuis plus rien. Mais depuis quelques semaines, l’équipe de RecalBox s’adonne à une intense campagne de teasing sur les réseaux sociaux, annonçant que RecalBox 7 arrive. Avec de nombreuses nouveautés promises.

La liste de ces nouveautés n’a pas été annoncée. Mais quelques bribes d’informations ont quand même été dévoilées grâce aux nombreux teasers. Tout d’abord, le lecteur vidéo intégré dans l’OS, Kodi, évolue vers la version 18.7.1. Celle-ci prend en charge nativement les vidéos en 4K et en x265. Elle inclut aussi deux connecteurs pour YouTube et Netflix. Voilà qui est excellent. Autre nouveauté : la prise en charge native de nombreuses manettes, dont celles des consoles Xbox 360 et PS3, ainsi que les manettes USB de 8bitDo.

Côté jeu, il faut noter l’arrivée d’Open BOR, le moteur de beat’em all (type Final Fight ou Street of Rage), et de Solarus, le moteur de jeu d’aventure type Zelda. Toutes les réalisations développées avec ces deux moteurs pourront être jouées sur RecalBox 7. Enfin, côté hardware, RecalBox est compatible avec les Mini PC NUC d’Intel. La prise en charge du Raspberry Pi 4 devrait aussi être annoncée, mais cela n’a pas encore été confirmé.

La boite à bonheur des retrogamers

Pour ceux qui ne connaissent pas, RecalBox, c’est un peu la boîte à bonheur du retrogamer : un package bien ficelé qui permet de transformer un Raspberry Pi en système de jeu rétro ultra-complet. Grâce à LibRetro (la base technique du célèbre RetroArch), ce système d’exploitation optimisé prend en charge toutes les consoles de jeu de l’Atari 2600 à PlayStation Portable, en passant par les inconditionnels Super Nintendo, PlayStation et Dreamcast.

Il y a aussi les systèmes de borne d’arcade (dont la Naomi de Sega), les assistants personnels (type Palm) et les vieux ordinateurs (Amstrad, Atari, Comodore, Thomson, Sharp, MSX, etc.). Et le nombre de système pris en charge augmente régulièrement. Enfin, Recalbox intègre le lecteur multimédia Kodi qui, comme VLC, lit tous les formats de fichiers vidéo et se connecte à des disques durs réseau (UPnP et DLNA) pour récupérer des films.