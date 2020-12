Lidl Smart Home : lampes, prises, hub… l’enseigne casse les prix des objets connectés !

Lidl vient de lancer dans ses magasins belges et suisses Lidl Smart Home, une nouvelle gamme de produits connectés dédiée à la domotique. L’enseigne allemande vient donc se frotter à Philips, Google et d’autres ténors du genre avec des objets connectés pas chers, pour équiper toute sa maison à moindre coût.

Décidément, Lidl ne se cesse de s’aventurer sur des marchés inattendus. En septembre 2020, l’enseigne allemand a surpris les consommateurs en lançant une paire d’écouteurs sans fil à 20 € seulement. Un mois plus tard, Lidl enfonce le cloud avec des AirPods proposés à 25 €.

Bon, vous vous en doutez, à ce prix-là la qualité n’était pas folle. Selon l’UFC Que Choisir, les Airpods de Lidl sont une catastrophe, avec un « son étriqué, coincé entre des aigus agressifs et des basses déformées par la saturation », expliquait le magazine. En cette fin d’année 2020, Lidl a décidé de s’attaquer à la domotique, autrement dit l’automatisation de l’habitat.

L’entreprise allemand vient de lancer dans ses magasins suisses, allemands et belges Lidl Smart Home, une nouvelle gamme d’objets connectés pour la maison. Lidl oblige, ces solutions sont vendues à des prix attractifs. La marque propose plusieurs kits de démarrage. Le pack LIVARNO Lux inclut par exemple trois ampoules connectées, un module de passerelle et une télécommande pour 47,99 € sur le site belge de Lidl.

Bien entendu, le produit phare de cette gamme reste la passerelle domotique, dont l’achat est impératif puisqu’elle sert à relier les différents objets connectés de la maison entre eux. Ce pont de connexion, ainsi que tous les autres appareils de cette gamme reposent sur le protocole Zigbee 3.0, un protocole adopté par une multitude d’objets connectés sur le marché, à l’instar des ampoules connectées Philips Hue par exemple.

Parmi les autres produits connectés proposés par la marque, on trouvera des détecteurs de mouvement connecté à 11,99 €, des détecteurs d’ouverture de porte/fenêtre à 9,99 €, des prises connectées à 9,99 €, des plafonniers à 49,99 € ou encore des spots encastrables et des multiprises connectées.

Bien entendu, tous ces objets s’accompagnent d’une application compagnon Android et iOS appelé Lidl Home, grâce à laquelle vous pourrez paramétrer et contrôler chaque appareil. Petit plus, l’écosystème de Lidl est compatible avec le Google Assistant. En d’autres termes, il sera possible de contrôler ces objets avec la voix. Pour l’heure, la gamme Lidl Smart Home n’est pas encore disponible en France, nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons une date de commercialisation pour l’Hexagone.

Source : Lidl