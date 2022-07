Lidl lance sa propre voiture électrique pour concurrencer la Citroën Ami

La chaîne de supermarchés allemande Lidl cherche à se développer sur un nouveau segment, les voitures électriques. Le géant commercialisera bientôt des voitures électriques sous la marque Elaris, et un premier modèle a déjà été annoncé.

Après la Nissan Leaf, qui s'est vendue en un clin d'œil, le discounter Lidl propose depuis maintenant quelques jours une nouvelle voiture électrique sur certains marchés : la Elaris Finn. Il s'agit d'un petit véhicule électrique biplace d'une longueur de 2,8 m fabriqué en Chine, et commercialisé localement depuis 2019.

La Elaris Finn, qui ressemble beaucoup à une Smart, est désormais disponible chez nos voisins allemands moyennant un abonnement mensuel. Cependant, il sera également possible de l'acheter de manière traditionnelle.

Quelles caractéristiques techniques pour la Elaris Finn ?

D’après les informations de Lidl, le moteur électrique de son Elaris Finn a une puissance de 48 ch, peut atteindre une vitesse maximale de 115 km/h et ne pèse que 930 kg. Les spécifications techniques précisent qu'un permis de conduire normal est nécessaire pour conduire l'Elaris Finn, car elle n'entre pas dans la catégorie des microcars comme la célèbre Citroën Ami.

Côté autonomie, la voiture utilise une batterie de 32 kWh offrant une autonomie de 200 km. Elle peut être rechargée à 30 kW à 100 % en une heure lorsque la batterie est vide, et il faut près de 5 heures pour passer de 5 % à 100 % sur une prise domestique ordinaire.

Dans l’habitacle, on peut trouver un grand écran tactile de 12,3 pouces de diagonale au centre du tableau de bord. On retrouve également derrière le volant un autre écran haute définition qui affichera des informations de conduite, et la voiture propose des feux LED et la climatisation.

En ce qui concerne la disponibilité, la voiture est déjà disponible en Allemagne pour 222 euros par mois pendant un an en passant par le fournisseur « Like2Drive ». L’abonnement comprend également une option ajoutant des kilomètres si vous comptez dépasser les 10 000 km offerts. Vous avez également la possibilité de l’acheter directement à un tarif de 20 330 euros, soit beaucoup plus que la Citroën Ami que nous avions pu tester.