Xiaomi va présenter sa première voiture électrique en août

Xiaomi va se lancer sur le marché des voitures électriques et un premier modèle sera annoncé en août. Il s’agit de la suite logique pour le constructeur chinois qui est déjà bien installé sur le segment de la mobilité.

Le marché de l’automobile est en pleine mutation ces derniers temps. En plus de la transition vers le tout électrique, de nouveaux constructeurs arrivent dans l’industrie. C’est le cas de Xiaomi qui devrait prochainement présenter sa première voiture.

Lei Jung, le fondateur de la marque, a en effet indiqué que le premier prototype serait dévoilé dans le courant du mois d’août. Nous ne sommes pas encore au stade de la commercialisation, loin de là, mais ce sera un premier pas du constructeur dans une industrie très difficile.

Xiaomi s’est déjà lancée dans la mobilité électrique

Pour le moment, nous n’avons que très peu d’infos sur cette voiture. On sait qu’elle a été designé par HVST Automobile Design et que des tests sur route sont prévus après la présentation. Mais il ne faudra pas s’attendre à voir des voitures signées Xiaomi parcourir nos routes dans les mois qui viennent.

A lire aussi – Test Xiaomi 12 Pro 5G : je t’aime moi non plus

Le première modèle grand public est censé sortir de l’usine de Yizhuang en 2024 et cette dernière n’est pas encore construite. A terme, elle devrait produit 300 000 véhicules par an. Notons que le constructeur prévoit d’investir 10 milliards de dollars sur le marché automobile sur les dix prochaines années, devenant ainsi une marque qui compte. A noter que Xiaomi est déjà présent sur le segment de la mobilité notamment via ses trottinettes électriques. L'automobile n'est que la suite logique pour la société.

Le monde des véhicules électriques aiguise l’appétit des géants de la tech. Huawei s’est par exemple lancé sur le marché l’année dernière et on voit de plus en plus de société collaborer avec des constructeurs historiques, comme Nvidia ou encore Google. De son côté, Apple travaillerait également sur ce segment avec une voiture en rumeur depuis des années, mais encore jamais montrée…

Nous suivrons évidemment les annonces de Xiaomi de très près.