Lidl baisse le prix de cette friteuse à air chaud Silvercrest double zone pour Noël

Vous êtes à la recherche d'une friteuse à air chaud (ou Airfryer) à un tarif assez convenable pour Noël ? Optez pour la Silvercrest Kitchen Tools de Lidl qui est en baisse de prix pour les fêtes de fin d'année.

Sur la version française de son site officiel, Lidl a décidé de baisser le prix d'une friteuse à air chaud double zone. Alors qu'on peut la trouver en magasin à 79,99 euros, la Silvercrest Kitchen Tools voit son tarif diminuer à 59,99 euros grâce à une remise immédiate de près de 25 %. Pour information, seule la livraison à domicile est suggérée et des frais de port à hauteur de 4,99 euros seront appliqués durant l'étape de la commande.

Accompagnée de deux bacs à frire et de grilles avec revêtement antiadhésif, la friteuse à air chaud Silvercrest Kitchen Tools liée au bon plan Lidl a été conçue pour la préparation simultanée de deux plats et possède deux zones de cuisson séparées et indépendamment réglables. L'appareil dispose de deux fonctions baptisées Sync-Finish (pour une fin de cuisson simultanée de deux plats avec des programmes différents) et Sync-Cook (pour une synchronisation des deux zones de cuisson).

Grâce à l’écran tactile Easy-Touch intégré, il est possible de profiter de 11 programmes préréglés et de 10 suggestions de recettes. Au niveau des autres caractéristiques, on trouve aussi une puissance de 2600 watts, une capacité de 4,35 litres par bac, une plage de température allant de 60 à 200 degrés Celsius et un minuteur de 60 minutes. Enfin, la friteuse affiche des dimensions de 40 x 30 x 38 cm et un poids de 6,7 kilos.