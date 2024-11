Black Friday Ninja : plus de 100 € en moins sur les friteuses sans huile, voici les meilleures offres

Cette année, le Black Friday a pris de l’avance et de nombreuses marques ont d’ores et déjà dévoilé leurs offres. Vous cherchez une friteuse sans huile à la fois simple d’utilisation et ultra efficace ? Ninja Kitchen, le géant du secteur, affiche actuellement de belles chutes de prix sur les éditions limitées de ses modèles phares. En cumulant les promotions en cours avec notre code exclusif PHONEBF2024, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu’à 100 €, voire plus selon le modèle choisi. Profitez-en pour vous équiper à moindre coût !

Cliquez ici pour accéder aux différentes offres

En proposant une alternative plus saine qu’une friteuse à huile, et plus économe en énergie que les fours traditionnels, les Airfryers se sont fait une place de choix dans nos cuisines. Grâce à une circulation optimale de l’air chaud à grande vitesse, vous avez la possibilité de cuire vos préparations salées et sucrées de manière optimale.

Vous êtes actuellement à la recherche d’un Airfryer ? Ninja Kitchen ne vous est donc pas inconnue puisqu’il s’agit de la marque numéro 1 des friteuses sans huile en France. Le fabricant américain propose un large choix de modèles qui peuvent frire, rôtir, griller, déshydrater et bien plus encore. Quelle que soit la capacité souhaitée, grand format ou au contraire, modèle compact, vous trouverez l’appareil qu’il vous faut à prix raisonnable. Et bonne nouvelle, avec les promotions en cours sur les éditions limitées, vous pouvez trouver votre bonheur à petit prix.

La friteuse sans huile XXL Ninja Foodi Flex AF500EUDBCP avec 2 zones de cuisson est à 184,99 € au lieu de 289,99 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un modèle familial avec une belle capacité ? La Ninja Foodi Flex AF500EUDBCP est la friteuse sans huile qu’il vous faut ! Cette édition Deluxe de la Ninja Foodi Flex AF500EU est particulièrement élégante avec son design noir et cuivre. De plus, elle est fournie avec des pinces en silicone et un tablier. Normalement en vente à 289,99 €, elle est actuellement affichée à seulement 199,99 €. Avec le code PHONEBF2024, vous obtenez 15 € de réduction supplémentaire.

Outre sa grande contenance de 10,4 L, cette friteuse sans huile a la particularité d’être polyvalente. Vous avez la possibilité de moduler l’espace intérieur en choisissant soit de garder les 2 zones de cuisson indépendantes, soit de retirer le séparateur amovible pour profiter d’une MegaZone de cuisson.

Les deux compartiments peuvent cuire en même temps deux aliments différents avec la technologie Dual Zone. Vous pouvez aussi synchroniser la fin de cuisson pour que vos préparations soient prêtes au même moment.

Enfin, au niveau des caractéristiques, la friteuse sans huile Ninja Foodi Flex dispose de 7 modes de cuisson : Max Crisp, Air Fry (Frire sans huile), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Reheat (Réchauffer), Déshydrater, Prove (Faire lever).

Le multicuiseur Ninja Speedi 10-en-1 Rapid Cooker & Air Fryer ON400EUDBCP chute à 154,99 € au lieu de 259,99 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Ninja Speedi 10-en-1 Rapid Cooker & Air Fryer ON400EU est également disponible en édition limitée Deluxe noir et cuivre pour le Black Friday. Et bonne nouvelle, avec le code PHONEBF2024 cumulable avec la promotion en cours, vous pouvez l’avoir à seulement 154,99 € au lieu de 259,99 €.

Avec ces 10 programmes différents, ce multicuiseur est bien plus qu’un Airfryer puisqu’il vous permet aussi de réaliser une multitude de cuissons différentes. Vous pouvez ainsi cuire à la vapeur, déshydrater, griller, sauter, frire sans huile et bien plus encore.

Avec une circulation optimisée de l’air chaud, vous profitez de fritures croustillantes sans culpabiliser en utilisant peu ou pas d’huile. Vous manquez de temps ? Grâce à la technologie Rapid Cook, la fonction Speedi Meals combine la cuisson rapide à la vapeur avec le croustillant de la friture sans huile pour un résultat sain et gourmand. Vous pouvez parfaitement utiliser Ninja Speedi 10-en-1 Rapid Cooker & Air Fryer pour préparer des pâtes, mijoter des plats, cuire un gâteau, griller des légumes…

Sa contenance de 5,7 L vous donne la possibilité de cuire des recettes pour 4 personnes. Vous pouvez ainsi rôtir un poulet entier de 1,6 kg. Et enfin, la plaque Cook & Crisp vous permet de superposer vos aliments pour une cuisson sur différents niveaux.

L’édition limitée de la Ninja Foodi Max DualZone est aussi en promotion pour le Black Friday

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Ninja Foodi Max DualZone est l’un des best-sellers du fabricant américain. Et cette édition Deluxe pour le Black Friday arbore un design original noir et cuivre. Normalement en vente à 239,99 €, elle est affichée à 179,99 € mais avec le code PHONEBF2024, vous pouvez l’obtenir à 164,99 € seulement.

Doté de la technologie DualZone, la Ninja AF400EUDBCP vous donne la possibilité de cuisiner 2 préparations différentes dans chacune des 2 zones de cuisson indépendantes. Tout comme la Ninja Foodi Flex, on retrouve sur ce modèle la fonction SYNC qui vous permet de synchroniser la fin de cuisson.

Les deux tiroirs ne peuvent pas s’assembler pour ne former qu’un seul grand bac, mais grâce à la fonction MATCH, vous pouvez renseigner les mêmes réglages pour une cuisson identique de chaque côté. Chaque compartiment de 4,25 L peut accueillir 1,4 kg de frites ou un poulet de 2 kg ! Enfin, au niveau des programmes, vous bénéficiez de 6 modes différents, à savoir Frire sans huile, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Vous avez la possibilité de régler la chaleur entre 40 et 240°C.

Les offres du Black Friday sont déjà en ligne sur Ninja Kitchen. Ne tardez pas, ces éditions limitées partent très vite !

Cliquez ici pour accéder aux différentes offres

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SharkNijna.