Vite, les friteuses sans huile Ninja sont bradées : voici les meilleures offres !

Ces dernières années, Ninja a su s’imposer sur le marché des friteuses sans huile en proposant des modèles simples à utiliser et particulièrement efficaces. Le fabricant américain affiche actuellement de belles promotions sur ses produits. C’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit !

Cliquez ici pour accéder aux différentes offres

À mi-chemin entre four traditionnel et friteuse à huile, les Airfryers sont aujourd’hui des incontournables de nos cuisines. Ils offrent la possibilité de cuire vos préparations salées ou sucrées de manière plus saine tout en consommant moins d’énergie. Grâce à une circulation optimale de l’air chaud à grande vitesse, ces friteuses sans huile peuvent frire, rôtir, griller, déshydrater et bien plus encore. Les aliments sont cuits uniformément avec très peu de matière grasse.

Vous cherchez une friteuse sans huile grand format pour cuisiner pour toute votre famille ? Vous préférez un modèle compact qui ne prend pas trop de place ? Ninja, fabricant américain d’appareils électroménagers, propose une large gamme d’Airfryers. Vous trouverez ainsi des modèles qui disposent d’une capacité allant de 3,8 L à 10,4 L. Et bonne nouvelle, grâce aux différentes promotions actuellement en cours, vous pouvez vous équiper d’un des meilleurs Airfryers du marché à partir de 75,99 € seulement !

Le plus compact des Airfryers Ninja passe à 79,99 € au lieu de 99,99 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ninja est la marque qui vend le plus de friteuses sans huile en France. Vous souhaitez un petit Airfryer suffisamment puissant pour parfaitement cuire vos aliments ? Le Ninja AF100EU d’une capacité de 3,8 litres est actuellement proposé à 79,99 € au lieu de 99,99 €. Malgré ses dimensions compactes, ce modèle peut contenir 900 g de frites, soit 6 portions.

Le Ninja AF100EU vous donne la possibilité de choisir votre cuisson parmi les 4 programmes disponibles, à savoir frire sans huile, rôtir, réchauffer et déshydrater. Vous pouvez aussi contrôler la température et durée depuis l’écran tactile. Avec une puissance de 1 500 W, vous profitez d’une chauffe rapide, entre 40°C (fonction Déshydratation) et 210°C (fonction Air Fry).

Le Ninja Foodi Max DualZone avec 2 tiroirs est à 179,99 € au lieu de 229,99 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’un des best-sellers des Airfyrer Ninja est également à prix cassé sur le store officiel. Le Ninja Foodi Max DualZone avec 2 tiroirs est ainsi proposé à 179,99 € au lieu de 229,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle de 9,5 L !

Grâce à la technologie DualZone qui vous permet d’avoir 2 zones de cuisson indépendantes, vous pouvez cuisiner 2 préparations de 2 façons différentes. Avec la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser la fin de cuisson pour avoir les 2 préparations prêtes au même moment. Et si vous souhaitez cuisiner la même chose dans les 2 tiroirs, la fonction MATCH adopte les mêmes réglages de cuisson. Chaque compartiment peut accueillir 1,4 kg de frites ou un poulet de 2 kg !

Ce modèle vous donne la possibilité de choisir parmi 6 programmes, soit Frire sans huile, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Vous pouvez aussi choisir votre temps de cuisson ainsi que la température entre 40 et 240°C. Sa puissance de 2400W vous assure une montée en chauffe très rapide, ce qui vous permet de faire des économies d’énergie.

La nouvelle friteuse sans huile Ninja Foodi Flex XXL d’une capacité de 10,4 L passe à 237,59 € au lieu de 269,99 € avec le code AF500EU12

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un modèle avec une capacité XXL ? L’Airfryer Ninja Foodi Flex de 10,4 L est aussi en promotion grâce au code AF500EU12 qui vous donne 12% de réduction dans votre panier. Normalement en vente à 269,99 €, il passe à seulement 237,59 €.

Outre sa grande contenance, cette friteuse sans huile a la particularité d’être polyvalente. Vous pouvez en effet choisir d’utiliser la totalité de sa capacité pour un seul plat ou diviser en deux compartiments à l’aide du séparateur amovible pour cuisiner deux aliments différents avec la technologie Dual Zone.

Enfin, la friteuse sans huile Ninja Foodi Flex dispose de 7 modes de cuisson, à savoir Max Crisp, Air Fry (Frire sans huile), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Reheat (Réchauffer), Déshydrater, Prove (Faire lever).

Ninja affiche actuellement de belles offres sur ses différents appareils électroménagers. Tout comme les Airfryers, vous pouvez acheter des multicuiseurs, mixeurs, blenders et bien plus encore à prix réduit. Profitez-en pour vous équiper en faisant des économies.

Cliquez ici pour accéder aux différentes offres

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SharkNinja.