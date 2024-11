Ninja PRO 4,7 L : la nouvelle friteuse sans huile est à prix cassé avant le Black Friday

Vous cherchez un airfryer performant à prix abordable ? À l’approche du Black Friday, Ninja a décidé de réduire le prix de ses produits phares. C’est le cas du récent Ninja PRO qui voit son prix chuter de 129,99 € à 99,99 €. Et avec le code promo BFFLASH2024, vous pouvez l’avoir encore moins cher ! Profitez-en pour vous équiper d’une des meilleures friteuses sans huile du marché à prix réduit !

Les airfryers ont réussi à s’imposer dans nos cuisines en proposant une alternative aux fours traditionnels. Plus économes en énergie grâce à leur chauffe rapide, et plus sain qu’une friteuse classique grâce à leur cuisson sans huile, ce sont de véritables alliés à utiliser sans modération pour vos préparations salées et sucrées.

Le fabricant américain Ninja est un géant du secteur. Il propose des friteuses sans huile simples d’utilisation et particulièrement performants. Les modèles sont étudiés pour permettre à l’air chaud de circuler à grande vitesse de manière optimale. Les cuissons sont donc uniformes et ne nécessitent que très peu de matière grasse.

La friteuse sans huile Ninja PRO d’une capacité de 4,7 litres dispose de 4 modes différents. Vous pouvez ainsi frire, rôtir, réchauffer et déshydrater entre 40 et 210 °C. Normalement en vente à 129,99 €, ce nouveau modèle est actuellement proposé à seulement 99,99 €. Mais Ninja va plus loin avec le code BFFLASH2024 qui cassent encore plus les prix.

Ainsi, avec le code BFFLASH2024 valable jusqu’au 07 janvier 2025, vous avez jusqu’à 25€ de réduction supplémentaire :

Achat < 150 € = 5€ de réduction

= 5€ de réduction Achat entre 150 et 250 € = 15€ de réduction

= 15€ de réduction Achat > 250 € = 25€ de réduction

Vous pouvez ainsi obtenir 5€ de réduction en plus de la promotion déjà en cours sur la Ninja PRO, ce qui fait chuter son prix à seulement 94,99 €.

À noter : ce code est valable sur tous les produits du site, en dehors des références suivantes : les friteuses sans huile Ninja MAX PRO, Ninja Foodi MAX DualZone, Ninja Foodi Flex, Ninja Double Stack XL, les multicuiseurs Ninja Foodi et Foodi MAX, Ninja Speedi, Ninja Foodi PossibleCooker, le blender Ninja Detect, la machine à glace Ninja CREAMi Deluxe, la machine à café Ninja Luxe.

La nouvelle friteuse sans huile Ninja PRO 4,7 litres passe à 94,99 € au lieu de 129,99 €

Vous cherchez une friteuse sans huile avec une grande capacité ? La récente Ninja PRO de 4,7 litres est faite pour vous. À la fois compact et puissante, elle vous permettra de cuisiner confortablement pour 2 personnes, voire plus. À titre d’exemple, cette capacité vous permet de cuire 500 g de frites ou un petit poulet de 1kg.

La Ninja AF140EU vous donne la possibilité de choisir parmi 4 modes de cuisson différents. Vous pouvez ainsi frire sans huile, rôtir, réchauffer et déshydrater. Au niveau de la température, ce modèle peut chauffer entre 40°C avec la fonction « Deshydrate » et aller jusqu’à 210°C en mode « Air Fry ». Enfin, le tiroir amovible vous facilite le nettoyage.

La Ninja Air Fryer MAX est à 94,99 € au lieu de 149,99 €

Vous cherchez un modèle plus grand au même prix ? La friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX est également en promotion. Affichée à 99,99 € au lieu de 149,99 €, vous pouvez l’avoir à 94,99 € avec le code BFFLASH2024.

La Ninja AF160EU dispose d’une grande capacité de 5,2 litres, ce qui vous permet de faire cuire 1,4 Kg de frites. Ce modèle a également la possibilité d’atteinte une température plus élevée de 240°C. Enfin, il dispose de 6 modes de cuisson, à savoir frire sans huile, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater.

À l’approche du Black Friday, Ninja casse le prix de nombreux modèles. N’attendez pas pour en profiter !