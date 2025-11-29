Les pays dans lesquels on utilise le plus les VPN en 2025

L’usage des VPN explose partout dans le monde, entre besoin de confidentialité et contournement de la censure. Selon une étude publiée par Cybernews en 2025, certains pays atteignent des niveaux d’adoption record.

Selon une étude publiée par Cybernews en 2025, l’usage des VPN continue de progresser dans la majorité des pays. Outil de confidentialité et de liberté numérique, le VPN s’impose désormais comme un réflexe mondial, avec une domination nette au Moyen-Orient, une forte présence de l’Asie, et une montée plus discrète en Europe. Zoom sur les pays dans lesquels on utilise le plus de VPN actuellement.

Un usage du VPN en forte croissance à l’échelle mondiale

En 2025, le VPN n’est plus réservé aux initiés. Selon Cybernews, sur les 126 pays analysés, plus de 100 affichent une hausse du taux d’adoption depuis 2020. Le phénomène ne concerne plus seulement la cybersécurité, mais aussi la vie quotidienne : télétravail, streaming, achats ou protection de la vie privée.

Cette démocratisation s’explique par la généralisation des menaces en ligne et des restrictions géographiques. Les internautes se tournent vers les VPN pour chiffrer leurs données, accéder à des contenus bloqués et naviguer anonymement, quel que soit le niveau de liberté de leur pays. En parallèle, de plus en plus de systèmes d’exploitation (comme Windows, Android) ou certains navigateurs web intègrent aujourd’hui un VPN natif, preuve que la technologie entre dans les usages courants.

Les 10 pays où l’on utilise le plus les VPN en 2025

L’étude menée par Cybernews met en lumière une carte mondiale contrastée, mais tout de même dominée par le Moyen-Orient et l’Asie. Sur les dix pays avec le plus d’utilisateurs, plus de la moitié se trouvent dans la péninsule arabique, où la censure et les restrictions d’accès expliquent un recours massif aux VPN.

Top 10 mondial de l’adoption des VPN dans le monde :

Émirats arabes unis Qatar Singapour Nauru Oman Arabie saoudite Pays-Bas Royaume-Uni Koweït Luxembourg

Ces chiffres confirment un constat simple : plus un pays restreint l’accès à l’information, plus les internautes s’équipent pour la contourner.

Le Moyen-Orient, épicentre mondial du VPN

Les pays du Golfe dominent le classement mondial de l’adoption des VPN depuis plusieurs années. Les Émirats arabes unis, en tête avec un taux record de 65,78%, illustrent ce paradoxe : une société ultra-connectée, mais fortement encadrée sur le plan numérique.

La région se distingue par une surveillance étatique élevée, un contrôle du contenu en ligne et un blocage des services de messagerie vocale comme WhatsApp, Skype ou FaceTime. Pour la population locale comme pour les millions d’expatriés, le VPN devient alors la seule solution pour communiquer librement, travailler à distance ou accéder aux plateformes internationales de streaming.

Les autorités tolèrent souvent les VPN à usage professionnel, mais leur usage personnel reste juridiquement risqué. Cette ambiguïté entretient un climat paradoxal : les pays les plus restrictifs en matière de liberté numérique sont aussi ceux où le VPN est le plus utilisé.

L’Europe, entre vie privée et confort numérique

En Europe, les motivations sont différentes. Ici, le VPN est avant tout perçu comme une garantie de confidentialité. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg figurent dans le top 10 mondial, loin devant la France ou l’Italie.

Le Investigatory Powers Act britannique, qui autorise la rétention des données de navigation par les fournisseurs d’accès, a provoqué une hausse des téléchargements de VPN. Aux Pays-Bas, la sensibilité au sujet de la vie privée s’est renforcée après la suppression des lois sur la conservation des métadonnées.

En France, le taux d’adoption atteignait 16,64% en 2024, avec plus de 7 millions d’installations sur mobile et ordinateur. Si la censure n’est pas une motivation majeure, le VPN y est de plus en plus utilisé pour accéder à des contenus étrangers, sécuriser le télétravail ou éviter le pistage publicitaire.

En Asie du Sud-Est, la cybersécurité avant la censure

Dans des pays comme Singapour, le VPN n’est pas un outil de résistance politique, mais un outil de protection proactive. L’étude Cybernews indique un taux d’adoption de 50,26% en 2024, l’un des plus élevés du monde.

Les habitants de Singapour, de Malaisie ou d’Indonésie l’utilisent pour chiffrer leurs connexions, protéger leurs données contre les cyberattaques et contourner les géoblocages. L’essor du télétravail et du commerce en ligne renforce encore cette tendance.

Dans ces sociétés hautement digitalisées, la cybersécurité personnelle devient un réflexe : le VPN est désormais perçu comme un équivalent du pare-feu ou de l’antivirus.

Le cas unique de Nauru, petit pays aux grands chiffres

Avec seulement 12 000 habitants, Nauru affiche pourtant un taux d’adoption moyen de 35,49% entre 2020 et 2025, selon Cybernews. Ce chiffre impressionnant s’explique par une censure gouvernementale active et un contrôle strict des médias.

De nombreux sites, notamment à caractère politique ou moral, sont bloqués par les autorités. Dans ce contexte, le VPN devient un outil clé pour accéder à l’information internationale et contourner les filtres nationaux.

Nauru, le petit pays aux chiffres géants : malgré sa taille minuscule, ce micro-État du Pacifique illustre parfaitement comment le contrôle de l’information peut faire exploser l’usage des VPN.

VPN et liberté numérique : ce que les chiffres révèlent

Les pics d’adoption du VPN coïncident souvent avec des contextes de crise. Cybernews note une envolée spectaculaire en Ukraine et en Russie dès 2022 : le taux d’adoption russe a été multiplié par dix en un an, passant de 4,28% à 42,20%, tandis que celui de l’Ukraine grimpait de 6,14% à près de 19%.

Ces hausses traduisent la fonction première du VPN : garantir un accès libre à l’information dans des environnements où la communication est restreinte ou surveillée.

Toutefois, au-delà des conflits, le VPN se banalise. Il est désormais intégré dans les navigateurs, les systèmes d’exploitation et même certaines applications de messagerie. En 2025, il n’est plus un simple outil de contournement, mais un baromètre de la liberté numérique mondiale.

