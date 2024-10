Installer Windows 11 24H2 sur un PC non compatible vaut vraiment le coup, voici pourquoi

Des utilisateurs témoignent de ce qu'il se passe si vous installez la mise à jour Windows 11 24H2 sur un vieux PC. Si l'on en croit ces retours, tenter l'opération vaut la peine.

Vous faites peut-être partie des chanceux ayant déjà pu installer la mise à jour 24H2 de Windows 11. Lancée le 1er octobre, elle est en cours de déploiement sur tous les ordinateurs compatibles, mais en fonction de leur configuration, il peut s'écouler plusieurs semaines avant que Microsoft décide de la rendre disponible. L'entreprise veut en effet s'assurer en amont qu'aucun pilote ne viendra perturber le fonctionnement du système parce qu'il ne supporte pas la version 24H2.

Les plus impatients peuvent toujours forcer l'installation, soit en passant par une image ISO officielle, soit par le canal preview en s'inscrivant au programme Windows Insider. C'est que qu'ont fait plusieurs utilisateurs qui possèdent tous un point commun : ils ont mis à jour Windows 11 alors que techniquement, leurs PC ne possèdent pas la configuration minimale exigée par la firme de Redmond. Et pourtant, le jeu en valait visiblement la chandelle.

La mise à jour Windows 11 24H2 a des effets positifs sur les vieux PC non compatibles

Sur le réseau social communautaire Reddit, l'internaute bambamito raconte son expérience. Sa machine a 10 ans. Elle embarque un processeur Intel Celeron N2490, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Une fois passée à Windows 11 24H2 via sa dernière preview, les différences sont notables et globalement, les performances augmentent. L'auteur parle d'un explorateur de fichiers qui s'ouvre plus rapidement, d'un défilement sous Chrome plus fluide ou encore de vidéos YouTube se chargeant plus vite en 1080p.

Lire aussi – Windows 11 peut brider les performances de votre PC sans raison apparente

Les commentateurs abondent dans le sens de bambamito. L'un d'eux explique avoir constaté les mêmes choses sur un Ryzen 3 2200G. Un autre a même supprimé la partition Windows 10 sur laquelle il démarrait, tant il préfère désormais se servir de Windows 11. Si vous voulez faire la même chose chez vous, n'oubliez pas de vérifier que votre processeur supporte la technologie POPCNT, au risque de vous retrouver devant un ordinateur qui ne redémarre pas.