Gemini : l’IA arrive dans Google Messages, pour parler au chatbot comme à un proche

Gemini fait son arrivée progressive au sein de Google Messages dans la dernière bêta de l’application. L’IA est capable de faire (presque) tout ce qu’il est possible de faire dans l’application native, à ceci près qu’il ne sera plus nécessaire de télécharger cette dernière pour lancer une conversation avec le chatbot.

Le mois dernier, Google annonçait que Gemini serait bientôt disponible directement dans son application Messages. L’idée est simple : pouvoir discuter avec le chatbot comme on le ferait sur son application native, mais directement au milieu de ses autres conversations. La première bêta de cette fonctionnalité est désormais disponible pour une poignée d’utilisateurs, comme le rapport TheSpandroid qui nous a livré un premier aperçu.

Plusieurs fonctionnalités ont donc été testées et il est assez impressionnant de noter que Gemini n’est très limité au sein de Google Messages comparé à son application native. En effet, l’IA est capable de se connecter aux services Google pour livrer des informations en temps réel, en plus des autres joyeusetés habituelles des IA génératives, comme la création de code ou d’images sur commande.

Sur le même sujet — Gemini : vous pouvez désormais demander à l’IA de corriger elle-même ses réponses

Gemini s’incruste dans vos messages sur Android

On note toutefois quelques manquements, notamment le fait que Gemini n’est pas encore capable d’analyser une image uploadée dans la conversation. Pourtant, il est bien possible de demander à l’IA de traiter un fichier depuis l’application. Il semblerait donc que quelques fonctionnalités manquent à l’appel dans un premier temps. Difficile de savoir s’il s’agit d’une limitation prévue par Google pour pousser l’utilisateur à se rendre sur l’application ou si ces dernières finiront par être ajoutées.

TheSpandroid précise par ailleurs que Gemini ne semble pas répondre aux demandes lorsqu’il est intégré aux conversations de groupe. Il faudra donc vous contenter de conversation en tête avec l’IA dans un premier temps. Pratique quand on se sent seul et que l’on a besoin de parler à quelqu’un. Du moment que vous ne la lancez pas sur la politique. Google annonce une intégration de Gemini dans Messages dans 165 pays, sur les Pixel 6 et ultérieurs, ainsi que sur Galaxy S22 et ultérieurs et tous les Galaxy Z.

Source : TheSpandroid