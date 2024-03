Google Maps va faciliter vos voyages avec ces 3 nouvelles fonctions

Google Maps se dote de trois innovations clés pour accompagner les voyageurs durant l'été. Ces outils promettent de faciliter la découverte et l'organisation de vos parcours.

L’application Google Maps, qui devient de plus en plus précise, enrichit maintenant sa palette d'outils avec l'introduction de trois fonctionnalités innovantes. Le but de ces dernières est de simplifier la préparation et la réalisation de vos voyages. La première de ces innovations concerne l'élargissement des listes sur Maps. Ces sélections, issues de la communauté et de guides reconnus, proposent un éventail de recommandations. Cette nouvelle fonction permet non seulement de découvrir ces listes mais aussi de les enregistrer ou de les partager, facilitant ainsi la planification des déplacements.

De plus, Google Maps introduit des outils pour personnaliser davantage vos listes, vous permettant d'ordonner les lieux selon vos préférences et d'y ajouter vos propres annotations ou liens vers des contenus externes. L’application va donc plus loin dans la personalisation et va maintenant s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur en rendant la planification de leurs voyages plus intuitive.

Google Maps va utiliser l’intelligence artificielle pour vous aider à choisir un restaurant

Google Maps propose désormais trois catégories distinctes de listes pour guider les utilisateurs dans leurs découvertes :

La liste 🔥Trending : cette liste est mise à jour hebdomadairement et regroupe les lieux ayant récemment connu une montée en popularité sur Maps. Parfait pour ceux qui cherchent à découvrir les derniers établissements à la mode ou les nouveautés locales.

La liste 🏆 Top : elle recense les lieux ayant constamment reçu l'approbation de la communauté Maps. C'est la liste idéale pour trouver les valeurs sûres d'une région, les établissements qui ont fait leurs preuves auprès des locaux et des visiteurs.

La liste 💎 Gems : cette catégorie dévoile des endroits qui pourraient être considérés comme les secrets les mieux gardés d'un quartier. Elle est dédiée aux lieux qui, bien que moins connus, offrent des expériences uniques et authentiques.

Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle dans Google Maps offre un aperçu rapide des caractéristiques principales des lieux, comme les spécialités culinaires d'un restaurant ou l'atmosphère d'un café. Ces informations, extraites des avis et photos partagés par les utilisateurs, visent à fournir des éléments de décision rapides, utiles lors de choix spontanés.

Imaginez donc préparer un voyage à Toronto, avec l'envie d'explorer les quartiers artistiques de la ville. En utilisant les listes personnalisées sur Google Maps, vous découvrez une liste galeries d'art et d'espaces créatifs recommandés par des experts locaux et des amateurs d'art de la communauté Maps. Vous sauvegardez cette liste, puis y ajoutez quelques spots moins connus que vous avez repérés grâce à des blogs d'art ou des recommandations d'amis. Une fois sur place, vous consultez votre liste personnalisée pour naviguer aisément d'une galerie à l'autre en vous assurant de ne manquer aucun incontournable artistique de la ville.

Ces mises à jour, bien qu'initialement disponibles dans un nombre limité de villes aux États-Unis et au Canada, ont le potentiel de modifier profondément la façon dont nous utilisons Google Maps pour nos voyages. Leur déploiement futur dans d'autres pays, y compris la France, pourrait offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs les outils pour organiser leurs voyages avec une aisance et une pertinence accrues.

Source : Google