Swiftkey se dote d’une IA pour effectuer de meilleures recherches sur le web sans passer par un navigateur

Swiftkey, le clavier Android de Microsoft, permet déjà d’effectuer des recherches sur Bing sans ouvrir une autre fenêtre. Mais avec sa dernière mise à jour, cette fonctionnalité devient encore meilleure. En effet, le clavier intègre désormais Deep Search, qui utilise l’IA pour affiner vos recherches et afficher de meilleurs résultats.

Depuis l’année dernière, Swiftkey intègre Bing directement dans son clavier. Plus besoin d’ouvrir le moteur de recherche dans un navigateur, celui-ci est accessible directement depuis un bouton dédié. De cette manière, les utilisateurs peuvent envoyer un lien, une image ou autre à leur destinataire par exemple, le tout en seulement quelques clics. Or, un moteur de recherche c’est bien, mais un moteur de recherche boosté à l’IA, c’est mieux.

Microsoft ne s’est jamais caché de vouloir implémenter de l’IA dans son clavier Android, allant jusqu’à intégrer ChatGPT peu de temps après le lancement de ce dernier. C’est donc tout naturellement que Swiftkey propose désormais Deep Search, une version améliorée de Bing propulsée par GPT 4. Dans sa dernière mise à jour, le clavier propose donc d’améliorer vos recherches à l’aide de l’IA, comme c’est déjà le cas sur la version web de Bing.

Si vous êtes passé à côté, Deep Search a fait son arrivée l’année dernière sur Bing. L’outil a un but précis : analyser votre recherche pour l’améliorer et, de fait, vous proposer de meilleurs résultats. Pour ce faire, Deep Search va reformuler votre recherche en véritable prompt pour chatbot puis vous proposer diverses options pour orienter les résultats. De l’aveu de Microsoft, cette fonctionnalité a été bien plus populaire que prévu.

Il est donc logique de la voir débarquer aujourd’hui dans son clavier Android. Si vous cherchez à vous renseigner sur un élément précis sans trop savoir quoi chercher, Swiftkey vous permettra de le faire sans quitter la conversation ou le document que vous êtes en train d’écrire. Pour l’heure, le déploiement semble encore en cours. Pas de panique donc si vous ne voyez pas encore la fonctionnalité sur votre smartphone.

