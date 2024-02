Google Messages : la modification des messages après envoi approche à grands pas, enfin

En fouillant bien dans la dernière bêta de Google Messages, il est possible de voir une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la modification des messages après envoi. Pour l’heure, celle-ci est difficile activable, mais elle témoigne d’une volonté de la part de Google d’apporter l’option prochainement aux utilisateurs.

Quand Google n’est pas occupé à implanter son intelligence artificielle partout, jusque dans sa messagerie Android, la firme travaille à apporter des fonctionnalités attendues depuis des lustres par des utilisateurs. Mais cela prend du temps. En décembre dernier, nous évoquions l’apparition de lignes de codes au sein de la bêta de Google Messages indiquant qu’il serait bientôt possible de modifier ses messages après envoi.

Mais depuis, aucune nouvelle sur l’avancée du projet. Jusqu’à ce que, comme d’habitude, AssembleDebug fouille l’intérieur de la dernière bêta de l’application pour nos confrères de TheSpandroid. Ça n’a pas raté : l’édition de messages après envoi arrive bel et bien sur l’application, à condition de faire preuve d’un peu de patience. Impossible, en effet, de la tester pour le moment.

La modification de messages arrive bientôt sur Google Messages, promis

Pour l’heure, la fonctionnalité est bien présente dans la dernière bêta, mais pas encore activable par les utilisateurs. AssembleDebug est tout de même parvenu à y accéder, et révèle que l’option fonctionne comme on pouvait s’y attendre. Pour modifier un message envoyé, il suffit de maintenir la pression sur celui-ci pendant quelques instants, jusqu’à ce que l’option Modifier apparaisse à l’écran. Il sera possible de modifier plusieurs fois un même message, mais attention : vous n’aurez que 30 minutes pour le faire.

Selon SpAndroid, nous devrions voir la fonctionnalité déployée officiellement en bêta d’ici la fin du mois. Il faudra donc vous inscrire au programme de test au préalable pour tester par vous-même la fonctionnalité. Quoiqu’il en soit, il semblerait que Google Messages s’apprête enfin à rattraper son retard sur la concurrence, qui propose la modification de messages depuis un certain temps maintenant. Même WhatsApp a fini par s’exécuter l’année dernière.

Source : TheSpandroid