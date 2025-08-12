Quelles performances pour les prochains smartphones Samsung ? Ce benchmark du Galaxy S26 Edge nous donne une idée

Un benchmark du Galaxy S26 Edge sous Snapdragon 8 Gen 2 nous donne un aperçu de ce qu'il faut attendre du smartphone au niveau des performances.

Le benchmark d'un smartphone Samsung pas encore commercialisé a été repéré dans la base de données de l'outil Geekbench. L'appareil en question est désigné comme le modèle SM-S947U, qui se réfère très probablement au Galaxy S26 Edge à venir. Il obtient un score de 3 393 en single-core et de 11 515 en multi-core, soit une hausse de performances de respectivement 8 et 22 % par rapport au Galaxy S25 Edge. De bon augure, alors que le mobile est encore loin d'être optimisé et qu'il devrait montrer des résultats encore plus impressionnants à mesure que l'on se rapproche de sa sortie.

Le test a été réalisé avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, composant qui doit être annoncé officiellement le mois prochain. Mais cela ne signifie pas qu'on va avoir droit à 100 % à ce SoC. Samsung peut essayer plusieurs options et a encore le temps de choisir une autre puce. On pense notamment à l'Exynos 2600, en cours de développement, premier SoC gravé en 2 nm du fabricant. En outre, le benchmark concerne sans doute une unité à destination des États-Unis. Dans le passé, Samsung équipait certains smartphones haut de gamme d'une puce Qualcomm en Amérique du Nord et en Chine, mais d'une puce Exynos en Europe et dans le reste du monde.

Un Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour les Galaxy S26 ?

Quand Samsung se fournit en SoC Snapdragon, il travaille généralement avec Qualcomm pour obtenir des versions personnalisées, différentes de celles qu'on trouve dans les smartphones d'autres marques. Ici, le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S25 Edge embarque deux cœurs CPU à très hautes performances (4,74 GHz) et six cœurs cadencés à 3,63 GHz. On est au-dessus des fréquences d'horloge du Snapdragon 8 Gen 1 actuel, et il semble que cette version du Snapdragon 8 Gen 2 soit overclockée (on évoque des cœurs allant jusqu'à 4,6 GHz pour le modèle de base.

Le Galaxy S26 Edge devrait sortir en janvier 2026 avec les autres modèles de la série S26, qui va sans doute être remaniée pour l'occasion, avec la suppression du Galaxy S26+. Ils seront livrés sous Android 16.