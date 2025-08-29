Le OnePlus 15 se dévoile, voici les premières infos sur sa fiche technique

Le OnePlus 15 devrait bientôt faire parler de lui de manière officielle. En attendant, un benchmark nous révèle plusieurs de ses caractéristiques techniques, et elles nous font déjà saliver.

Après un OnePlus 13 qui nous avait séduit, la marque s'apprête à lancer son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 15. Comme pour le OnePlus 4 qui n'est jamais sorti, le constructeur zappe le OnePlus 14, le chiffre 4 portant malheur en Chine. Pas d'inquiétude donc, une génération de mobile OnePlus ne vous est passée sous le nez sans que vous ne vous en rendiez compte.

Le OnePlus 15 vient de faire une apparition sur Geekbench, l'outil de mesure de performances. Les résultats de ce test sont anecdotiques et ne méritent pas d'être mentionnés, car il ne s'agit que d'une version préliminaire qui ne reflète pas les scores qui seront obtenus par l'appareil qui sera disponible auprès des utilisateurs. Mais le benchmark a le mérite de confirmer quelques informations quant aux caractéristiques techniques du mobile.

Une fiche technique ambitieuse pour le OnePlus 15

Sans surprise, il est équipé du SoC Snapdragon 8 Elite 2, la prochaine puce premium de Qualcomm. Le OnePlus sera un des premiers smartphones à en bénéficier. On apprend que ce Snapdragon 8 Elite 2 embarquera deux cœurs CPU cadencés à 4,61 GHz et six cœurs cadencés à 3,63 GHz. La fréquence d'horloge est supérieure à celle du Snapdragon 8 Elite 2, surtout pour les cœurs CPU les plus puissants.

Le OnePlus 15 disposera de 16 Go de RAM, une quantité de mémoire vive qu'on retrouve de plus en plus sur les smartphones Android haut de gamme. En plus du multitâche, elle permet d'alimenter les fonctionnalités d'IA, qui requièrent des ressources importantes pour fonctionner efficacement. Le mobile sera livré sous Android 16, avec la surcouche OxygenOS 16.

Un précédent rapport évoquait l'intégration d'une batterie à très forte capacité pour le OnePlus 15, autour des 7 000 mAh. Mais il est possible que seule la version chinoise en profite. On parle aussi d'un écran AMOLED plat de 6,78 pouces avec une définition 1,5K. Le prochain flagship de OnePlus est attendu dès octobre en Chine (en même temps que l'annonce du Snapdragon 8 Elite 2 ?). En Europe, il devrait être lancé en début d'année 2026.