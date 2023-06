L’Europe va imposer les batteries amovibles sur les smartphones, nouveau coup dur pour Apple

Hier, le Parlement européen a voté en faveur d’une loi qui imposera bientôt aux constructeurs l’intégration de batteries amovibles au sein de leurs appareils électroniques. Après le passage à l’USB-C sur les iPhone, voici donc une nouvelle restriction à laquelle Apple va devoir se plier sur le Vieux continent. Pour l’UE, il s’agit avant tout de promouvoir le développement durable et l’économie circulaire.

Cela fait un certain temps que l’Europe appelle les constructeurs à installer des batteries amovibles sur leurs appareils, notamment sur les smartphones ou celles-ci sont régulièrement collées au reste des composants. Cette pratique empêche aujourd’hui de nombreux utilisateurs de réparer facilement leurs appareils, en les obligeant à passer par un réparateur souvent onéreux. Sans compter ceux qui décident tout simplement d’acheter un nouveau modèle au moindre pépin, ce qui n’est pas très idéal pour l’environnement.

Hier, le Parlement européen a décidé d’enfin franchir le cap en adoptant une loi obligeant les constructeurs à utiliser des batteries amovibles. Celle-ci stipule que les batteries doivent pouvoir être retirées simplement par le propriétaire de l’appareil, afin d’être remplacées tout aussi facilement. Un moyen clair et assumé de lutter contre l’obsolescence programmée, en incitant également les utilisateurs à se tourner vers des solutions plus écologiques que l’achat d’un nouvel appareil.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule mesure prévue par cette loi. Celle-ci stipule en effet les fabricants de batteries devront également s’arranger pour améliorer le taux de recyclage de ces dernières. Le Parlement espère ainsi que d’ici 2031, 80 % du lithium et 95 % des autres métaux qui composent les barries devront être réutilisables. En plus de la fin de l’obsolescence programmée, l’UE fait donc également la promotion d’une économie plus circulaire, qui réduirait l’impact de l’industrie électronique sur l’environnement.

Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une loi qui risque une nouvelle de contrecarrer les plans d’Apple. La marque à la pomme a déjà beaucoup à faire avec l’imposition récente du port USB-C ses iPhone, qui arrivera sur le prochain modèle. Voici donc un nouvel élément qu’elle devra prendre en compte pour la fabrication de ses futurs appareils, elle qui ne rechigne pas aujourd’hui à faire payer 119 euros pour le remplacement d’une batterie.