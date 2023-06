iPhone : Apple devrait se plier aux règles de l’UE et autoriser les boutiques d’applications alternatives

Cela fait plusieurs années maintenant que l’on entend parler de l’arrivée des boutiques d’applications alternatives sur l’iPhone, et cela pourrait finalement se concrétiser dès la prochaine version d’iOS.

Lors de la WWDC 2023, Apple s’est bien gardé d’évoquer l’une des fonctionnalités les plus attendues depuis plusieurs années pour les iPhone : la possibilité de sideloader des applications, c’est-à-dire de télécharger des applications ou des APK en dehors de l’App Store. Pourtant, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille bien à ouvrir son OS aux magasins d’applications alternatifs.

John Gruber a donc profité d’une interview de Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle, lors de son émission The Talk Show, pour lui poser directement la question. Le cadre d’Apple a justifié l’absence de la fonctionnalité sur la bêta d’iOS 17 en disant « Nous voulons nous assurer que tout ce que nous faisons est bon pour nos clients et pour leur sécurité ».

Les iPhone vont bien vous permettre de télécharger des applications tierces

Cela fait plusieurs mois maintenant que la possibilité d'utiliser des applications provenant de sources tierces sur Android et iOS a été imposée par l'Union européenne, et Apple travaille activement avec l’UE pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi, selon les déclarations de Craig Federighi.

Craig n'a pas dit explicitement qu'iOS 17 serait doté d'une fonction de sideloading, mais il suggère fortement qu'Apple finira par offrir cette option, comme l'exige l'Union européenne. Il se pourrait donc qu’Apple garde pour l’instant cette option dans sa manche, et la rende disponible discrètement à la sortie de la version finale d’iOS 17.

Vous vous en doutez, il n’est pas dans l’intérêt d’Apple de déployer une telle fonctionnalité sur ses iPhone, c’est pourquoi Apple n’en fera probablement pas la publicité. Cependant, nous vous tiendrons évidemment au courant si la fonctionnalité finit par être déployée.

L’exclusivité de l’App Store permet à Apple de contrôler chaque application de son magasin, et donc d’assurer la sécurité des utilisateurs. Selon Apple, l’installation d’apps en dehors de l’App Store est un danger et une porte d'entrée pour les pirates et malwares, même s’il arrive régulièrement que des logiciels malveillants contournent les sécurités mises en place par Apple.