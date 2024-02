Les vols de voitures ont explosé en 2023 : voici les modèles les plus prisés

En 2023, les vols de voitures ont grimpé de manière significative. Les différentes compagnies d'assurance ont enregistré pas moins de 70 000 déclarations de vols l'an passé, soit une augmentation de 11,1 % par rapport à 2022. On fait le point sur ce phénomène et sur les modèles plus prisés par les malfrats.

70 649. C'est le nombre de déclarations de vol de voitures enregistrées par les compagnies d'assurance en 2023. Soit une augmentation de 11,1 % par rapport à 2022 d'après nos confrères du Parisien. Et si l'on exclut les utilitaires et les véhicules professionnels pour se concentrer uniquement sur les voitures des particuliers, ce pourcentage approche des 15 %.

Depuis ces dernières années, le nombre de vols de voitures n'a cessé de grimper. En 2022, les assurances enregistraient déjà 65 673 vols (soit une hausse de 9,3 % par rapport à 2021). “En 2022, nous avions déjà observé une augmentation mais en 2023 c'est une franche accélération. Alors que les vols de véhicules étaient orientés à la bisse sur les quinze années précédentes”, s'inquiète Franck Le Vallois, directeur général de France assureurs, dans les colonnes du quotidien.

Des criminels mieux organisés

Cette tendance à la hausse, on la retrouve sans surprise dans les chiffres de la police. D'après le ministère de l'Intérieur, pas moins de 140 400 véhicules ont été volés en 2023 (soit +5 % sur un an). Comment expliquer une telle envolée ? Pour le directeur d'Argos Benoit Leclair (ndrl : société d'assurance spécialisée dans la recherche, l'identification et la récupération de véhicules volés), on est passé de simples vols isolés à des réseaux criminels organisés et “tournés vers le trafic international”. Notez que l'on retrouve d'ailleurs un constat similaire concernant les vols de câbles cuivrés. Dans nos colonnes, nous avons évoqué hier le cri d'alarme d'Orange qui fait face à de “l'artillerie lourde”.

Concernant le classement des départements les plus touchés, le tableau reste relativement inchangé par rapport à l'an passé. Les Bouches-du-Rhône figurent toujours en tête de liste, avec 52,7 voitures volées sur 10 000 ménages entre 2022 et 2023. On retrouve ensuite la quasi-totalité des départements franciliens comme le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. La Corse et la Loire-Atlantique sont également particulièrement touchés.

Les modèles les plus volés en France

Quant au Top 10 des modèles les plus prisés par les voleurs, la sélection est encore similaire à celle de 2022. Ainsi, la Renault Clio IV reste malheureusement à la première place (2 378 déclarations en 2023), suivie ensuite de la Mégane IV (1 297 vols) et de la refonte du Peugeot 3008 (1 181 vols). Rien d'étonnant à cela toutefois, puisque les réseaux criminels ciblent naturellement les modèles plus vendus. On retrouve également d'autres modèles de Stellantis, comme la Peugeot 208 et la 308.

Les assureurs tiennent également à alerter les automobilistes sur les nouvelles pratiques des malfrats. En effet, les vols avec perte et fracas (bris de vitres, porte arrachées, câbles arrachées pour démarrer le véhicule, etc.) n'ont plus vraiment la cote. Dans 70 % des cas, les criminels opèrent en douceur et sans effraction. Pour ouvrir un véhicule en silence, les solutions ne manquent pas aujourd'hui : coussin d'air pour écarter la portière, brouilleur pour empêcher la fermeture automatique des portes, copie du signal des cartes-clé grâce à des appareils dédiés achetés sur le dark web…

Commet protéger son véhicule contre le vol

Pour se prémunir contre les vols, les professionnels de l'automobile proposent à la vente certains dispositifs. D'après un vendeur de Feu Fert interrogé par nos soins, le recours à un système physique comme un bloc-volant ou un bloc-roue reste une protection primaire, mais efficace. Pour cause, s'en débarrasser demande certains outils (pince coupante, scie à métaux) et prend du temps et de l'énergie. De quoi dissuader un voleur mal préparé. L'alarme anti-vol reste également une bonne solution, certes plus coûteuse. Vous connaissez le principe, ces appareils déclenchent une puissante sirène en cas d'intrusion ou de mouvements dans l'habitacle.

Pour contrer le mouse jacking, soit le vol sans effraction à partir du système électronique de bord du véhicule, il est possible de sécuriser la prise OBD (On Board Diagnostic). En effet, il est possible de se procurer chez les professionnels une protection ou un bloqueur de prise pour en empêcher l'accès. Les balises GPS sont également très prisées actuellement chez les revendeurs d'accessoires automobiles. “On pourra situer le véhicule à l'aide d'un smartphone, pour voir où il se trouve en cas de vol”, explique un vendeur de Feu Vert à nos confrères de France Info. Seulement, ces appareils sont chers (généralement plus de 150 euros) et ne garantissent pas de retrouver la voiture à tous les coups, surtout en cas d'un transfert rapide vers l'étranger.