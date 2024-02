Waymo : après les scandales à répétition, les habitants de San Francisco mettent le feu à une voiture autonome

Les habitants de San Francisco en ont assez des voitures autonomes et ils comptent désormais le faire savoir. Hier soir, au cours d’une soirée animée, plusieurs individus se sont attaqués à un véhicule appartenant à Waymo, avant d’y mettre feu à l’aide d’un feu d’artifice. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, aucun blessé n’est à déplorer.

Ces dernières années ont été mouvementées pour les habitants de San Francisco, qui ont assisté aux premières loges au développement naissant des robotaxis. Ces voitures autonomes, déployées par Waymo (Google) et Cruise (General Motors), arpentent en effet les rues de la ville californienne depuis plusieurs mois, ce qui n’a pas manqué de causer quelques problèmes. Brouillard, cône de signalisation voire absolument rien, les raisons ne manquent pour ces véhicules de s’arrêter en plein de la route et causer des embouteillages monstres.

Malheureusement, les déboires des voitures autonomes ne s’arrêtent pas à de simples bouchons dans les rues de San Francisco. Ces dernières ont d’ores et déjà causé la mort d’habitants de la ville suite à des dysfonctionnements. Au sein de la population, la colère gronde donc, tant et si bien que Cruise a fini par jeter l’éponge. Mais ce n’est pas suffisant pour les riverains de la baie : Waymo, de son côté, est encore bel et bien présente.

San Francisco s’enflamme devant les voitures autonomes

Hier soir, la fête battait son plein dans les rues de San Francisco à l’occasion du Nouvel An lunaire. À Jackson Street, une Jaguar I-Pace appartenant à Waymo tente de traverser la foule. Quelqu’un grimpe alors sur le toit et commence à s’attaquer à celle-ci. Rapidement, d’autres personnes le rejoignent, frappant les vitres et le pare-brise à coup de skateboard et dessinant des graffitis sur les portières.

La tension escalade de nouveau lorsque quelqu’un allume un feu d’artifice sous la voiture. La foule se disperse alors, tandis que la voiture commence à prendre feu. Selon des témoins sur place, il semblerait qu’un second feu d’artifice ait été allumé cette fois à l’intérieur du véhicule. Les pompiers sont arrivés sur place seulement quelques minutes plus tard. Aucun passager ne se trouvait à l’intérieur de la voiture.