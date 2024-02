Orange : les vols de cuivre atteignent des proportions inquiétantes d’après l’opérateur

Le cuivre, aussi connu sous le nom d'or rouge, est devenu depuis quelques années un matériau prisé par de nombreuses organisations criminelles. Sur le réseau Orange, les vols de câble ont atteint des proportions inquiétantes. L'opérateur confie d'ailleurs être confronté à de “l'artillerie lourde”.

Le phénomène n'est malheureusement pas nouveau. Depuis quelques années maintenant, les vols de câbles en cuivre ont atteint des proportions inquiétantes. En novembre 2023, la SNCF a par exemple été victime d'un vol d'une ampleur inédite qui a impacté pas moins de 150 circuits électriques. Résultat, plus de signalisation sur les voies et plus d'alimentation électrique pour les trains, ce qui a provoqué de nombreux retards et des interruptions du trafic.

Bien entendu, le société nationale des chemins de fer n'est pas la seule entreprise française à être concernée par ces vols massifs de cuivre. C'est également le cas d'Orange. L'opérateur historique est propriétaire d'un vaste réseau de cuivre ADSL, qui doit d'ailleurs disparaître d'ici 2030. En attendant son démantèlement, des organisations criminelles attaquent régulièrement les infrastructures de l'entreprise.

Des vols de cuivre toujours plus nombreux et plus importants

Les chiffres font plutôt froids dans le dos. En 2023, l'opérateur a enregistré pas moins de 1 600 vols sur tout l'Hexagone, soit près de 1 200 kilomètres de câbles volés et un préjudice financier s'élevant à plusieurs millions d'euros. Parmi les régions les plus touchées, l'Occitanie figure en bonne place avec près de 200 vols signalés l'an passé. Pour Nicolas Brochot, délégué régional d'Orange, nous avons dépassé le stade des petits larcins.

“Cela représente plusieurs centaines de kilomètres de câbles volés. Ce sont des tonnes de câbles. Ce ne sont pas des petits vols. Cela représente de grosses infrastructures, des poids lourds… Cela nécessite de tronçonner les câbles. Tout cela, c'est quand même de l'artillerie lourde pour organiser tout ça”, explique-t-il dans les colonnes de France 3 Régions.

Sans surprise, ces chapardages ont également des conséquences directes sur les lignes des usagers. Durant la durée des réparations (parfois longues), particuliers, entreprises et services publics se retrouvent hors-ligne, ce qui peut aboutir à des situations dramatiques selon le cadre d'Orange. “Voler des câbles de cuivre peut mettre en péril la vie des personnes parce que nos câbles peuvent desservir des services d'urgence ou des personnes qui cherchent à les joindre par téléphone ou mobile”, dénonce-t-il.

Orange répond tant bien que mal

D'autant plus qu'il est difficile pour Orange d'assurer une surveillance efficace de son réseau, les réseaux étant en majorité enterrés près d'infrastructures routières ou ferroviaires. De fait, les malfrats ont l'assurance de frapper sans être véritablement embêtés. Malgré tout, la riposte a d'ores et déjà débuté.

En collaboration directe avec l'opérateur et les forces de gendarmerie (plus de 200 hommes mobilisés), le parquet de Cahors a mené à bien un vaste coup de filet en début janvier 2024. Une dizaine d'individus ont été interpellés, pour un préjudice estimé entre 200 000 et 400 000 euros. En parallèle des enquêtes de police, Orange essaie de mettre en place ses propres systèmes de surveillance. Nous avons par exemple évoqué en janvier 2023 cette initiative de deux cadres de l'opérateur. Leur idée est simple, mais efficace : installer des mouchards sur les câbles de cuivre. Le dispositif a porté ses fruits : en un an et demi, cinq équipes de voleurs ont interpellées et traduites en justice.