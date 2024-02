Cette ville veut accélérer la transition vers les voitures électriques en bannissant les stations essence

À Sacramento, en Californie, les voitures thermiques ne sont plus les bienvenues. La ville vient en effet de proposer le bannissement pur et simple et des stations essence de son territoire. Seules les stations offrant également une solution de recharge pour les véhicules électriques obtiendront une autorisation de construction.

Partout dans le monde, les voitures électriques gagnent en popularité, tant chez les automobilistes que chez les autorités. En France, l’instauration du bonus écologique et de la vignette Crit'Air incite fortement à faire la transition. Dans d’autres pays, on opte pour des solutions plus radicales. Stockholm prévoit notamment de bannir les voitures thermiques de son centre-ville d’ici 2025. Pendant ce temps, aux États-Unis, on préfère s’attaquer aux stations essence.

En 2021, la ville de Petaluma, en Californie, a été la première à évoquer l’idée d’interdire la construction de nouvelles stations. Elle a ensuite été suivie par d’autres villes de la côte ouest. Los Angeles prévoit notoirement un bannissement similaire sur son territoire. Aujourd’hui, c’est donc au tour de Sacramento, autre ville californienne majeure, à proposer d’interdire la construction de nouvelles stations essence.

Sacramento veut faire la part belle à l’électrique

Dans son plan général pour 2040, Sacramento estime ainsi que « la ville doit interdire l’établissement de nouvelles stations-service ou l’extension de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles dans les stations-service existantes, à moins que le promoteur du projet ne fournisse des stations de recharge de véhicules électriques à courant continu rapide (DCFC) de 50 kW ou plus sur le site ».

Aussi, Sacramento ne compte pas tirer définitivement un trait sur les stations-service, mais plutôt ainsi les constructeurs à proposer une alternative électrique. Dans le cas inverse, ces derniers n’auront plus le droit de s’implanter dans la ville. Il est à noter que ce plan n’est pas encore fixé et que l’interdiction n’est pas encore entrée en vigueur.

Par ailleurs, la proposition fait déjà face à une vive contestation de la part des fournisseurs de carburant. La California Fuels and Convenience Alliance (CFCA) regrette notamment que ce projet ” nuit de manière disproportionnée aux petites entreprises, aux entreprises minoritaires et aux consommateurs », ainsi qu’à l’économie locale en détruisant des emplois.

