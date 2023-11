Votre voiture fait-elle partie des modèles les plus volés en France ? On vous dévoile la liste

Par rapport à 2021, les vols de voitures ont augmenté l'an dernier en France. Certains modèles sont particulièrement touchés, et ce ne sont pas les mêmes qu'il y a deux ans. Les voici.

Chaque année vers le printemps, la police française publie le bilan du nombre de véhicules déclarés comme volés. Les voitures évidemment, mais aussi les deux-roues et les camions. En 2022, ce sont 133 800 véhicules qui ont été dérobés à leurs propriétaires. En parallèle de ce rapport, le groupement d'intérêt économique (GIE) Argos, réunissant la majorité des assureurs du pays, donne également ses chiffres. Leur total est de 65 673 vols. C'est forcément moins que celui des forces de l'ordre puisqu'il faut être assuré contre le vol pour être comptabilisé.

L'Argos constate une hausse des vols de 9,3 % par rapport à 2021. Mais dans le même temps, le nombre de véhicules retrouvés augmente de 11 %. Cela représente 38,7 % de ceux déclarés volés auprès du GIE. Il est plus facile de récupérer sa voiture (45,1 %) que son deux-roues (31.5 %). Cela dit, les plus malchanceux sont les conducteurs de camions, qui sont seulement 11,5 % à être ramenés à leurs propriétaires. 9 fois sur 10, un véhicule est retrouvé dans les 6 mois suivant sa disparition. Du côté des voitures, certains modèles sont bien plus prisés par les malfrats que d'autres.

Voici les voitures les plus volées en France pendant l'année 2022

Contrairement au classement de 2021, ce sont des voitures assez classiques qui sont principalement visées. Dans le top 3, on trouve :

La Renault Clio 4 : 2 407 vols déclarés. La Peugeot 3008 : 1 157 vols déclarés. La Peugeot 208 : 1 115 vols déclarés.

Il y a deux ans, c'est la Toyota Prius qui était en tête. En 2022, la première Toyota du classement, la Rav 4, est à 8e place seulement. En revanche, elle est numéro 1 des voitures les plus fréquemment volées, par rapport à leur nombre en circulation. Quant aux départements les plus touchés par le phénomène, tous les franciliens sont dans le top 12. Les 3 premiers sont :

Les Bouches-du-Rhône : 9 149 vols déclarés. Le Nord : 5 510 vols déclarés. Paris : 5 404 vols déclarés.

À l'inverse, vous n'avez pas grand chose à craindre si vous garez votre véhicule dans la Creuse, la Lozère et le Cantal, tout en bas de la liste.

Source : UFC-Que Choisir