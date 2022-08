La Tesla Model Y devient moins chère que la Model 3 grâce à une nouvelle version Propulsion

Alors qu’on était jusqu’à présent habitué à voir la Tesla Model 3 moins chère que toutes les autres voitures proposées par le constructeur automobile américain, ce dernier vient de lancer une nouvelle Model Y Propulsion encore plus abordable en Europe.

Comme on s’y attendait depuis maintenant plusieurs mois, Tesla a enfin lancé une nouvelle version de sa Model Y encore plus abordable que les précédentes. Après la Model Y Grande Autonomie proposée à 64 990 euros et la Model Y Performance à 69 990 euros, Tesla vient d’introduire en Europe sa nouvelle Model Y Propulsion à seulement 49 990 €.

Pour la première fois depuis son lancement, la Tesla Model 3 n’est donc plus le véhicule le moins cher de Tesla, la Model 3 Propulsion étant proposée à partir de 53 490 euros. Cette dernière a subi de nombreuses hausses de prix ces derniers mois, jusqu’à voir son tarif augmenter de plus de 10 000 euros en seulement quelques semaines.

La nouvelle Tesla Model Y est éligible au bonus écologique

Grâce à son tarif fixé sous la barre des 50 000 euros, la nouvelle Tesla Model Y est désormais éligible au bonus écologique de 2 000 euros. Cela fait passer son prix de départ à seulement 47 990 euros, soit près de 5 500 euros de moins que la Tesla Model 3 la moins chère. Il aurait fallu que Tesla baisse son tarif sous les 47 000 euros pour profiter du bonus écologique maximal de 6 000 euros.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez dès à présent en commander un exemplaire sur le site officiel, et les premières livraisons sont prévues en décembre 2022. Grâce à ce nouveau tarif de base plus accessible, la Model Y est donc vraiment en passe de devenir la voiture la plus vendue au monde. La version Propulsion est fabriquée à la Gigafactory de Shanghai, et non à la Gigafactory de Berlin comme ses deux autres configurations. On s’attend néanmoins à ce que Tesla commence à en produire ici une fois que l’usine augmentera sa cadence de production.

Au niveau des caractéristiques techniques, ce nouveau modèle Propulsion offre une autonomie de 455 kilomètres sur le cycle WLTP, une vitesse de pointe de 217 km/h ainsi qu’une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Elle bénéficie de série de l’Autopilot, de l’intérieur Premium (sièges avant et arrière chauffants, volant chauffant, …) ainsi que du système Audio Premium composé de 13 haut-parleurs, 1 caisson de basse et 2 amplificateurs. La capacité du coffre atteint les 2 158 litres en rabattant les sièges, et la voiture peut tracter jusqu’à 1 600 kg en choisissant une option. Malheureusement, pour la recharge, la voiture est limitée à 170 kW, elle ne sera donc pas compatible avec les nouveaux Superchargeurs V3 qui atteignent 250 kW.