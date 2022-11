Peugeot e-208 : la nouvelle version avec 400 km d’autonomie fait grimper la facture

La Peugeot e-208 se décline désormais dans une toute nouvelle version équipée du moteur électrique EMP 2. Grâce à cette nouvelle motorisation plus puissante, la citadine affiche également une autonomie de 400 km contre 362 auparavant. Mais évidemment, ce gain a un coût et la facture grimpe forcément.

Depuis son lancement en 2019, la Peugeot e-208 s'est fait une place au soleil dans le TOP 10 des voitures électriques les plus vendues en France. En octobre 2020, la citadine électrique faisait partie des meilleures ventes aux côtés de la Renault Zoé, ou encore de la Kia e-Niro et de la Renault Twingo ZE.

Depuis plusieurs mois maintenant, nous évoquons dans nos colonnes le lancement hypothétique d'une nouvelle version de la Peugeot e-208 avec une motorisation plus puissante et une plus grande autonomie. La chose a finalement été confirmée par la marque au Lion en septembre 2022, à l'occasion de la présentation de la nouvelle Peugeot e-308.

En effet, cette Peugeot e-208 embarque une nouvelle motorisation EMP2 codéveloppée avec Emotors, une entreprise cofondée par PSA et le japonais Nidec. Avec ce bloc moteur nouvelle génération, la citadine électrique affiche une puissance de 115 kW au lieu de 100 kW. On passe donc de 136 ch à 156 ch, tandis que le couple reste à 260 Nm. Pour résumé, il s'agit d'une augmentation globale de la puissance moteur de 15 %.

Une autonomie en hausse qui a un coût

Sans surprise, la batterie profite également de légères améliorations, avec une capacité augmentée de 50 à 52 kWh. Résultat, la Peugeot e-208 dépasse le cap des 400 km d'autonomie, contre 362 km précédemment. La consommation électrique baisse au passage, pour atteindre les 12 kWh pour 100 km.

Or, nous venons d'apprendre que cette variante de la Peugeot e-208 est disponible à la commande depuis ce mercredi 16 novembre 2022. L'occasion pour nous de découvrir le prix, et surtout de constater que seule la Peugeot e-208 GT bénéficiera de cette motorisation. En effet, si vous choisissez la finition Like ou Active, vous serez toujours sur l'ancienne fiche technique avec le moteur à 136 ch et la batterie de 50 kWh.

Vous l'aurez compris, il faudra donc opter la version GT, affichée à 40 400 euros tout de même, pour avoir “sous le capot” le moteur EMP2. Notez que la facture a donc grimpé de 400 euros par rapport à l'ancienne version haut de gamme de 136 ch. En déduisant le bonus écologique actuellement plafonné à 7000 euros, la Peugeot e-208 Gt se négocie donc à 33 400 euros. Si vous êtes intéressés, sachez que les livraisons débuteront dans le courant 2023, sans plus de précisions.