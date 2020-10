Les voitures électriques coûtent maintenant moins cher que les thermiques

Si les voitures électriques ont longtemps eu mauvaise réputation en termes de prix face aux véhicules thermiques, la tendance est en train de s'inverser. Certes, acheter une voiture électrique coûte toujours plus cher qu'un véhicule classique à essence, mais sur la durée, ce sont les propriétaires d'une électrique qui sont gagnants.

Longtemps décriées pour leur prix à l'achat, les voitures électriques commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Le constat est d'autant plus vrai que les tarifs de ces véhicules ont quand même même sérieusement diminué ces dernières années. Mais ce n'est pas la seule et unique raison.

Ainsi, pour le moment, n'importe quelle voiture électrique reste plus onéreuse que son équivalent en thermique. À titre d'exemple, il faut compter entre 40 000 et 50 000 € pour se payer une Volkswagen ID.3. Un prix qui reste relativement élevé, mais c'est sans compter sur le bonus écologique. Même si la prime écologique est destinée à baisser en 2021, elle reste pour le moment très avantageux. Elle permet de réduire la facture de 7 000 euros pour un véhicule neuf dont le prix est de moins de 45 000 euros, et de 3 000 euros pour un appareil vendu entre 45 000 et 60 000 euros. De quoi réduire considérablement la facture, d'autant que l'ID.3 n'est pas la seule sur le marché et que les constructeurs tirent de plus en plus les prix vers le bas. Une Citroën ë-C4 s'affiche à 34 800 € hors prime gouvernemental, ce qui porte au final son prix à 27 800 €.

Enfin, si un véhicule électrique coûte plus cher à l'achat qu'un thermique (comptez entre 2000 et 3000 € de différence), il faudra également prendre en considération l'installation d'une borne électrique sur votre aire de stationnement. Le prix d'un tel appareil peut atteindre les 1 500 €, une somme rondelette qu'il convient donc d'ajouter à la facture.

Les voitures électriques coûtent moins cher à entretenir

Malgré un prix d'achat plus important, le prix du carburant est nettement plus avantageux si vous optez pour une voiture électrique. En se basant sur une moyenne de 15 000 km/an (50% de ville, 50% de route), l'utilisateur d'une voiture à essence va devoir débourser soit 1155,4 €/an. Avec la version électrique du même véhicule, il faut compter seulement 383,2 €/an dans les mêmes conditions d'utilisations. Et en choisissant un forfait spécialement dédié aux véhicules électriques, il est même possible de faire baisser la note à 270,8 €/an.

Deux autres points sont également à prendre en considération : l'assurance du véhicule et son entretien. Dans le premier cas, si les assureurs se sont longtemps appuyés sur le prix catalogue pour fixer leurs tarifs, leur regard a fini par changer. Les véhicules électriques occasionneraient moins d'accidents que les thermiques. De quoi leur offrir les mêmes chances en termes de coût d'assurance. Quant au prix de revient, il est à l'avantage de l'électrique. Le site Automobile Propre explique par exemple qu'il faut débourser en moyenne 2050 € sur ans pour la Peugeot 208, contre 320 € pour la e-208.

Le coût d'une voiture électrique sur ses 5 premières années d'exploitation est finalement plus faible que le même véhicule en thermique. Tout dépend ensuite du nombre de km parcourus : plus vous roulez, plus vous faites des économies par rapport au thermique, pour atteindre jusqu'à 4000 € en moins sur la facture (à condition de rouler 25 000 km/an). De quoi dire définitivement adieu aux véhicules thermiques, vous croyez ?

Source : LCI