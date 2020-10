GMC Hummer EV : l’interface du hummer électrique de General Motors est basé sur Unreal Engine d’Epic Games

Le GMC Hummer EV, le premier hummer électrique de General Motors, dispose d'une interface logicielle exclusive basée sur le moteur Unreal Engine d'Epic Games. En partenariat avec le développeur de Fortnite, le constructeur automobile américain a en effet mis au point une interface fluide, efficace et rapide pour ses futures voitures connectées. Par exemple, l'allumage du tableau de bord s'annonce presque instantané !

En juillet dernier, General Motors annonçait fièrement l'arrivée d'une version 100% électrique de son emblématique Hummer. Destiné à faire de l'ombre au Cybertruck de Tesla, le nouveau GMC Hummer EV est alimenté par un couple moteur de 15 590 Nm et une batterie ultium conçue par GM. Côté performances, le bolide promet de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes.

Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur le logiciel embarqué par l'ordinateur de bord du hummer. Dans un billet de blog, Epic Games explique avoir aidé General Motors à mettre au point une interface basée sur Unreal Engine, son moteur de développement de jeux vidéo propriétaire. C'est la première fois qu'une interface dédiée à un véhicule est basée sur la plateforme de développement derrière Fortnite. Pour rappel, de nombreuses licences de jeux vidéo ultra populaires s'appuient sur le moteur. C'est notamment le cas de Bioshock, de Batman Arkham, d'Assassin’s Creed, de Gears of War, de Rainbow Six, de Borderlands, de Darksiders, d'Injustice ou encore de Resident Evil.

Epic Games met en avant les atouts du moteur Unreal Engine pour les voitures du futur

D'après Epic Games, Unreal Engine est aussi un excellent moteur de développement pour les logiciels destinés aux tableaux de bord d'une voiture connectée. “La façon dont vous interagissez avec le véhicule est différente par rapport à il y a quelques années. Les boutons et les écrans dominent le tableau de bord, le volant et le panneau d'instruments, offrant des fonctionnalités nouvelles” détaille Epic Games.

En utilisant Unreal Engine, le moteur de jeu le plus étendu et le plus utilisé parmi les studios de jeu vidéo, les développeurs d'interfaces logicielles peuvent aussi gagner du temps, avance Epic Games. En effet, le moteur permet à la fois de mettre au point des interfaces pour voitures, smartphone ou tablette. Les développeurs ne sont plus contraints de coder de A à Z une nouvelle expérience pour l'application mobile Android/ iOS qui accompagne les voitures de General Motors.

Ce n'est pas tout. L'utilisation d'Unreal Engine a aussi des avantages pour le conducteur du hummer, souligne la firme. Par exemple, les écrans tactiles intégrés à la voiture peuvent démarrer beaucoup plus rapidement. Concrètement, le moteur Unreal Engine permet aux développeurs de ne pas lancer toutes les sections de l'interface en simultané lors du démarrage. Lors de l'allumage, le tableau de bord lancera plutôt successivement les différentes parties du logiciel, en débutant par les sections indispensables. In fine, le démarrage est presque instantané. “Le contenu qui n'est pas nécessaire au démarrage peut être chargé après le démarrage initial, ce qui réduit encore davantage le temps de lancement” résume Epic Games.

Enfin, le moteur Unreal Engine va permettre aux écrans du tableau de bord d'afficher en temps réel des rendus ultra réalistes de l'état des différents composants du hummer, comme les pièces internes (moteur,…) . En clair, Epic Games promet des rendus et des effets visuels proches de ceux d'un jeu vidéo développé avec Unreal Engine.

Bientôt des jeux vidéo dédiés aux voitures autonomes ?

La firme de Tim Sweeney voit dans les voitures connectées un “cadre sur lequel construire de nouvelles expériences”. Avec l'avènement des voitures autonomes, Epic Games estime en effet que l'habitacle des véhicules sera bientôt dédié aux loisirs, et non plus à la conduite. Dans ce contexte, le développeur de Fortnite imagine déjà un catalogue de jeux vidéo directement intégrés aux tableaux de bord. “Et si une marque automobile proposait ses propres jeux auxquels seuls les conducteurs de ses voitures peuvent accéder?” glisse Epic Games. Dans la même optique, Tesla intègre déjà l'application de streaming de jeux PC RainwayApp et un jeu d'échecs à ses voitures électriques.

General Motors dévoilera le GMC Hummer EV lors d'une conférence prévue le 20 octobre 2020. Que pensez-vous de l'annonce d'Epic Games ? Le moteur de développement derrière Fortnite va-t-il révolutionner le tableau de bord des voitures dans les années à venir ? On attend votre avis dans les commentaires.