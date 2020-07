Citroën a officiellement annoncé le ë-C4, la déclinaison électrique de sa nouvelle voiture compacte. Design, finitions, autonomie, performances, on fait le point sur tout ce que l’on sait à son sujet en attendant son arrivée sur les routes début 2021.

Alors que Tesla mise sur l’électrique depuis bientôt dix ans, les géants de l’automobile ont attendu 2020 pour s’y mettre sérieusement. Parmi les modèles les plus attendus cette année, le Citroën ë-C4 tient une place de choix aux côtés du Citroën Ami. Après des semaines de fuites, le constructeur a officiellement dévoilé tous les détails sur son nouveau compact électrique. On fait donc un point complet sur tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Citroën ë-C4.

Design et finitions

Malgré les apparences, le ë-C4 n’est pas un SUV. On aurait pu le penser au regard de ses dimensions (4,36 x 1,80 x 1,525 m) et de sa posture surélevée, mais il n’en est rien. Ni berline, ni SUV, le ë-C4 est présenté comme un véhicule compact. « La force du concept : une silhouette jouant avec plusieurs codes automobiles, qui marque une nouvelle étape du cycle Citroën » précise la marque dans son communiqué de presse. Comme les modèles thermiques, il se distingue par ses lignes agressives et son allure particulièrement élégante. Seules la trappe de recharge et la mention « ë-C4 » à l’arrière permettent de distinguer cette version électrique de ses sœurs thermiques.

Même constat à l’intérieur du véhicule où on retrouve exactement les mêmes éléments : écran tactile de 10 pouces avec système multimédia, GPS et gestion du téléphone (compatible Android Auto et Apple CarPlay), système de recharge sans fil pour votre smartphone, dispositif d’affichage tête haute (un incontournable chez Citroën) et instrumentation numérique. Le tout avec système de reconnaissance vocale.

Citroën joue la carte de la personnalisation et propose 31 associations de teintes et de « Pack Colors » pour la partie extérieure. À l’intérieur, le client pourra choisir parmi six ambiances différentes.

Équipements

Avec le programme Citroën Advanced Comfort® le ë-C4 peut également intégrer un ensemble d’équipements plus haut de gamme. Ainsi, le constructeur promet :

un meilleur confort de roulage grâce à des suspensions avec butées hydrauliques progressives et des sièges Advanced Comfort

grâce à des suspensions avec butées hydrauliques progressives et des sièges Advanced Comfort un meilleur confort de vie avec un support de tablette passager rétractable (Smart Pad Support) ainsi que des rangements plus ergonomiques

avec un support de tablette passager rétractable (Smart Pad Support) ainsi que des rangements plus ergonomiques un toit ouvrant vitré panoramiques (confort de l’esprit)

20 technologies d’aide à la conduite (confort d’usage) parmi lesquels le Park Assist et la vision à 360°, le démarrage mains libres, le Highway Driver Assist (assistant à la conduite sur autoroute) ou encore la reconnaissance étendue des panneaux.

Enfin, la Citroën ë-C4 s’accompagne de l’application My Citroën permettant d’accéder à plusieurs informations sur le véhicule à distance. On peut par exemple consulter son autonomie, l’avancée d’une charge en cours ou programmer une charge différée.

Motorisation, autonomie et recharge

Pour concevoir son ë-C4, Citroën exploite sa plateforme e-CMP déjà utilisée pour la Peugeot e-2008 ou le DS3 Crossback. Le nouveau compact électrique embarque donc un moteur de 100 kW (136 ch) avec un couple de 260 Nm lui permettant d’atteindre les 100 km/h en 9,7 secondes (mode sport) et jusqu’à 150 km/h en vitesse de pointe. Les conducteurs pourront choisir entre trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport.

Citroën reprend également la même structure de batterie que les autres véhicules électriques du groupe PSA. On retrouve donc une batterie de 50 kWh (46 utiles) positionnée au niveau du plancher de la voiture, comme chez Tesla par exemple. Elle est garantie 8 ans ou jusqu’à 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge.

Le constructeur promet une autonomie de 350 km en cycle mixe WLTP et une recharge jusqu’à 80% en 30 minutes (sur bornes publiques de 100 kWh). À cela s’ajoute un mode B permettant de renforcer l’effet du frein moteur et ainsi récupérer davantage d’énergie lors des décélérations et freinages.

Enfin, Citroën propose un accès à l’application Free2Move Services qui inclut une offre Charge My Car. Elle permet d’accéder à 170 000 bornes de recharge en Europe, de localiser celles qui sont compatibles et disponibles, de planifier un itinéraire et de régler ses factures de recharge chaque mois.

Prix et disponibilité

Pour l’heure le prix de l’ë-C4 reste inconnu. Néanmoins, on peut supposer que Citroën positionnera son nouveau véhicule électrique comme une alternative du e-2008 de Peugeot. Aussi son prix devrait tourner autour des 35 000 euros hors bonus écologique pour le modèle de base.

Nous ne devrions pas tarder à connaître le tarif définitif puisque le ë-C4 sera disponible à la commande d’ici quelques semaines. La production débutera dès cet automne dans les usines PSA de Madrid pour un lancement des livraisons en fin d’année. Ce calendrier est bien entendu susceptible de changer en fonction de l’évolution de l’épidémie de coronavirus.