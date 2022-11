Les Tesla Semi seront gourmands en énergie, la nouvelle interface d’Android Auto arrive bientôt, c’est le récap’ de la semaine

La consommation d’énergie du camion électrique Tesla sera énorme, la CNIL vous met en garde si vous prévoyez de voyager au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, la mise à jour d’Android Auto arrivera bientôt dans votre voiture, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Elon Musk fait encore parler de lui en renvoyant deux employés de Twitter qui avaient eu le toupet de le contredire en public. Bonne nouvelle, les testeurs peuvent enfin découvrir la nouvelle interface d’Android Auto, ce qui laisse espérer que la mise à jour sera bientôt déployée pour tous les utilisateurs. Attention, la CNIL encourage les supporters se rendant au Qatar de ne pas emmener leur smartphone avec eux pour limiter le risque de collecte de données personnelles.

La mise à jour d’Android Auto arrivera en 2023

Annoncée au début de l’année 2022 par Google, la mise à jour Coolwalk est très attendue par les utilisateurs. S’il faudra attendre 2023 pour la voir arriver dans nos voitures, Google a enfin commencé à déployer l’interface, annoncée comme plus dynamique et plus moderne, en version bêta. Les testeurs ont donc pu découvrir le nouvel écran d’accueil, beaucoup plus facile à utiliser lors de la conduite.

Coupe du Monde 2022 : la CNIL multiplie les recommandations en matière de cybersécurité

Si vous prévoyez d’assister à la Coupe du Monde au Qatar, nous vous encourageons vivement à suivre les recommandations de la CNIL pour éviter de voir vos données confidentielles collectées, notamment par les applications Hayya et Ehteraz, imposées par le gouvernement qatari. La CNIL conseille notamment aux voyageurs de se procurer un téléphone jetable pour éviter d’avoir à emmener leur smartphone avec eux, ou de « limiter au strict minimum la connexion en ligne aux services nécessitant une authentification »

Des kits de débridage pour vélo électrique illégaux en vente sur Amazon

Si les kits de débridage pour vélo électrique se multiplient, il reste à ce jour totalement illégaux. Pourtant, les ventes de ces derniers ne cessent d'accroître, notamment sur Amazon, qui ne se gêne pas pour commercialiser les produits de vendeurs tiers. Pour se dédouaner de toute responsabilité, l’entreprise explique que « les vendeurs tiers sont des entreprises indépendantes et sont tenus de respecter toutes les lois et réglementations applicables ainsi que les politiques d’Amazon lorsqu’ils mettent des articles en vente dans notre boutique ».

Twitter : mieux vaut éviter de contrarier Elon Musk …

Eric Frohnhoefer et Ben Leib, deux employés de Twitter, regrettent peut-être d’avoir contredit Elon Musk. En effet, après avoir déclaré dans un tweet que l’une des déclarations du nouveau PDG du réseau social était fausse, les deux collègues ont été rapidement licenciés. Si le milliardaire défend la liberté d’expression, il n’en demeure pas moins qu’il ne semble pas apprécié d’être corrigé en public.

Les Tesla Semi consommeront beaucoup trop d’énergie

Alors que Tesla s’attaque au monde des transports routiers avec l’arrivée de son Tesla Semi, les chiffres concernant la consommation d’énergie de ce futur camion électrique font peur. En effet, selon la National Grid Plc, les aires de recharges qui permettront aux Tesla Semi de rouler pendant environ 800 kilomètres pourraient consommer autant qu’une petite ville, tandis que les stations de recharge consommeront autant qu’un stade sportif.

Nos tests de la semaine

Volkswagen ID. Buzz : facile de craquer pour ce combi 100% électrique

Avant même de tester le Volkswagen ID. Buzz, nous avons été conquis par son style, particulièrement réussi, et l’intérieur du véhicule qui multiplie les aspects pratiques. Une fois sur la route, il est important de noter que l’autonomie sur autoroute est largement perfectible, tout comme les aides à la conduite. On regrette qu’il y ait autant de matériaux plastiques mais on adore le Park Assist Plus.

GeForce RTX 4080 : Nvidia propose une carte graphique haut de gamme ultra puissante

Que vous souhaitiez jouer ou travailler, la GeForce RTX 4080 devrait vous séduire par sa puissance et sa consommation maîtrisée. Avec son beau design, la nouvelle carte graphique haut de gamme marque également des points grâce à la prise en charge du ray-tracing et sa technologie DLSS 3.0. Lors de notre test, nous avons été ravis de constater que la GeForce RTX 4080 est très silencieuse et gère parfaitement la température. À noter toutefois qu’elle ne vous sera pas d’une grande utilité si vous jouez en full HD ou en 1440p.

ROG Phone 6 Diablo Immortal : un smartphone inspiré des objets de la saga

Asus customise son ROG Phone 6 intermédiaire et propose une version Diablo Immortal Edition qui s’inspire des grands objets des jeux de la licence. Cube Horadric, Pierre-Monde, Bouclier de Sérénité, portrait du Seigneur de la Terreur, de quoi réjouir les fans de la saga. Côté fiche technique et performances, ce smartphone est un calque parfait du Rog Phone 6 standard. Pour 1329 euros, les adeptes de Diablo pourraient être tentés par ce bel objet de collection.

