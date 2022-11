Prise en main du ROG Phone 6 Diablo Immortal : le plus diabolique des smartphones d’Asus

Asus annonce le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Intégrant le Snapdragon 8+ Gen 1, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il est accompagné d’une batterie d’accessoires inspirés de la licence de Blizzard. Le smartphone sera disponible le 18 novembre 2022, exclusivement sur le site marchand d’Asus. Il sera vendu à 1329 euros, soit 100 euros de plus que le ROG Phone 6 Batman Edition. Et nous avons eu l’occasion de le prendre en main.

En 2022, Asus a présenté beaucoup de ROG Phone. En comptant toutes les déclinaisons et les configurations, nous en avons compté pas moins de 7 jusqu’à présents. Deux ROG Phone 6 (12/256 et 16/512). Un ROG Phone 6 Pro (18/512 Go). Deux ROG Phone 6D (12/256 Go et 16/256 Go). Un ROG Phone 6D Ultimate (16/512 Go). Et le ROG Phone 6 Batman Edition, dont nous avons publié un unboxing vidéo sur notre chaîne YouTube (et que vous pouvez retrouver en fin de cet article, pour les plus curieux).

Avec sept modèles, nous pensions que nous aurions désormais à attendre l’année prochaine pour entendre à nouveau parler des smartphones gaming d’Asus. C'était mal connaitre la firme taïwanaise. En effet, elle dévoile aujourd’hui une autre version : le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Il s’agit d’une version customisée du ROG Phone 6 intermédiaire. Vous retrouvez donc une plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage (sans extension possible, comme toujours).

Le ROG Phone 6 Diablo Immortal s'inspire des grands objets de la saga

Nous avons eu l’opportunité de prendre en main cette nouvelle version. Vous pouvez retrouver ci-dessus notre vidéo. Mais voici quelques compléments d’information que nous n’avons pas pu y insérer. En commençant par la boîte : elle est vraiment très imposante. Et elle est très qualitative. Elle est inspirée du Cube Horadric, un artefact qui sert dans les jeux de la licence à créer et customiser des objets en jeu. Vous pouvez remarquer le Seigneur de la Terreur dans toute sa splendeur, ainsi qu’un embossage sur les lettres du nom du smartphone. Cette boîte n’est pas interactive, contrairement à celles d’autres ROG Phone.

A l’intérieur de la boîte, vous retrouvez plusieurs objets. D’abord une boîte de rangement pour le smartphone. Elle reprend le design de la Pierre-Monde qui, dans l’histoire de Diablo, est à l’origine de la guerre entre le Paradis et les Enfers Ardents. Quoi de mieux pour ranger un smartphone gaming qu’un objet aussi important ? Dans l’emballage du smartphone, vous retrouvez également une coque de protection avec deux visuels : à l’extérieur une image inspirée du Bouclier de Sérénité et à l’intérieur un portrait du Seigneur de la Terreur, comme sur la grande boîte.

Une carte de Sanctuaire accompagne le ROG Phone 6 Diablo

Revenons à la grande boîte. Vous y retrouvez plusieurs objets supplémentaires. D’abord, un grand parchemin où est imprimé la carte de Sanctuaire, le monde où vous évoluez dans Diablo Immortal. En déroulant cette carte, vous découvrez deux poches où se trouvent le câble USB type-C en nylon et l’adaptateur secteur pour recharger le produit.

C’est un accessoire très qualitatif et « interactif ». En effet, sous la carte de Sanctuaire, vous avez une lampe-torche qui fonctionne vraiment. Elle est inspirée de la Lumière de Fahir, un objet que le joueur utilise quand il atteint la région de la mer de Shassar. Cette lampe-torche émet une lumière violette qui révèle certaines inscriptions cachées dans la carte. Dernier accessoire : l’outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM. Il est customisé et reprend le logo du jeu.

Le ROG Phone 6 Diablo s'adresse surtout aux fans de la série

Observons maintenant le smartphone. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un ROG Phone 6 « standard » : pas de D, pas de Pro, ni d(Ultimate. Il n’y a donc ni ROG Vision, ni AeroActive Portal à l’arrière, mais simplement un éclairage RGB. Habituellement, cet éclairage représente le logo ROG. Ici, il s’agit du logo du jeu. Vous avez également un dessin sérigraphié au dos, très sympa. Enfin, le coloris du téléphone s’appelle « Hellfire Red ». Et il est évidemment exclusif à cette version. N’oublions pas le côté logiciel : Asus a customisé l’interface de ROG UI avec des fonds d’écran thématique et des icônes modifiées. C’est très sympa.

Techniquement, le ROG Phone 6 Diablo Immortal est un ROG Phone 6 standard. Il n’y a aucune amélioration (ou dégradation) de la fiche technique et des performances. Nous vous conseillons la lecture de notre test pour en savoir davantage. Finissons enfin avec la douloureuse : le prix. Ce smartphone, avec tous ses accessoires, est vendu 1329 euros. Soit 100 euros de plus que le ROG Phone 6 Batman. C’est un peu cher pour celui qui cherche juste un smartphone gaming. Pour les fans de Diablo (et sans entrer dans la polémique du modèle économique du jeu), c’est un bel objet de collection. Et quand on est passionné, l’exclusivité n’a pas forcément de prix.