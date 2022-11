Android Auto : la nouvelle interface plus moderne arrive bientôt dans vos voitures

Google a commencé à déployer le nouveau look d'Android Auto pour les testeurs, ce qui indique qu’il sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. Cependant, il faudra probablement attendre 2023 avant de voir arriver la mise à jour dans vos voitures.

Au début de l'année, Google a révélé qu'il préparait une refonte majeure d'Android Auto. La mise à jour Coolwalk allait permettre à l’interface de changer de design, et d’adopter une apparence plus moderne, mais surtout plus personnalisable. En effet, cette interface plus dynamique permettra de séparer les différentes applications sur le même écran, et de mieux s’adapter aux différentes tailles d’affichage.

L'idée était de rendre les apps et fonctionnalités essentielles plus facilement accessibles d'un simple toucher, permettant aux conducteurs de mieux se concentrer sur la route. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous attendons la nouvelle version avec impatience, et Google a enfin commencé à déployer l’interface redesignée en version bêta.

La nouvelle interface va vous permettre de voir plus d’applications sur Android Auto

L'itération actuelle d'Android Auto consiste en un écran unique basé sur ce que vous utilisez, qu'il s'agisse de Maps, Spotify, Téléphone, ou autre. Cependant, avec la mise à jour, le nouvel écran d'accueil a trois tuiles : Maps sur les deux tiers gauches de l'écran, avec les choix de direction et votre lecteur de musique divisant le tiers droit.

Les utilisateurs pourront également modifier la taille de la carte, ce qui lui permettra de remplir tout l'écran s'ils le souhaitent, afin de mieux visualiser leur itinéraire. L'interface divisée est beaucoup plus facile à consulter en conduisant et reste cohérente. Vous pouvez toujours vous attendre à ce que votre application de navigation se trouve à gauche, du côté le plus proche du conducteur.

De plus, d’autres parties du système ont été mises à jour pour adopter le design Material You d’Android et des éléments et mises en page d'interface utilisateur modernisés. Les recommandations de musique et de médias de Google Assistant sont également désormais accessibles d'un simple glissement de la carte média du tableau de bord. Enfin, on peut noter que les anciennes icônes d'état et la cloche du centre de notification ont été fusionnées.