La saison 32 des Simpsons débarque aujourd’hui Disney+ avec de nombreuses surprises

La 32ème saison de la série animée Les Simpson a débarqué sur la plateforme de streaming Disney+ et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle regorge de stars.

Découvrir Les Simpson sur Disney+

Vous pouvez profiter de la saison 32 des Simpson sur la plateforme de streaming Disney+ depuis le 29 septembre dernier. 22 nouveaux épisodes s'ajoutent ainsi aux plus de 700 déjà présents sur la plateforme.

Dans cet énième saison de la série d'animation la plus culte des années 2000, on découvre notamment Marge et Homer en Rome antique, Grand-mère Simpson doit faire face à des accusations de meurtre, un agent secret américain chasse un espion russe dans Springfield, Homer tombe sous le charme d'une femme fatale anglaise, etc. Comme chaque saison, celle-ci comporte aussi bien évidemment un épisode spécial Halloween et un épisode de Noël.

Mais ce qui nous a surtout attiré pour cette 32ème saison, c'est le nombre de célébrités qui participent. On retrouve d'abord deux Avengers : Paul Rudd, qui interprète pour Marvel Ant-Man, et Benedict Cumberbatch, qui interprète pour Marvel le Docteur Strange. Autre comédien de l'univers Marvel qui fait le saut vers les Simpson dans cette saison : Alan Cumming qui reprendra son rôle de Variant de Loki dans la série animée.

On retrouve également Kristen Bell (La Reine des Neige, Veronica Mars, Gossip Girl), David Harbour (le shérif dans Stranger Things), Olivia Colman (The Crown), J.J. Abrams (réalisateur de Lost, Star Wars), et bien d'autres stars à découvrir vous-même !

Des avatars Simpson et des courts-métrages exclusifs pour célébrer la 32ème saison sur Disney+

Pour célébrer la sortie de cette 32ème saison, Disney+ vous propose 8 nouveaux avatars à l'image des personnages des Simpson pour votre profil. Vous avez ainsi le choix entre Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, Krusty le clown, Ralph Wiggum et Dr. Hibbert.

Si vous aimez les Simpson, Disney+ est faite pour vous. En plus des 32 saisons de la série animé, la plateforme de streaming propose en effet “Les Simpson, le film” ainsi que de nombreux court métrage parodique. Parmi les plus récents, on trouve “Le bon, le Bart et le Loki” et “Maggie Simpson dans Le Réveil de la Force après la sieste”.

Tous les programmes Les Simpson sont disponibles depuis la rubrique “Star” sur Disney+. Apparue sur la plateforme en 2021 et destinée aux adultes, elle propose plus de 250 films et 40 séries à sa sortie et le catalogue ne cesse de s'agrandir. Depuis quelques semaines, vous pouvez par exemple découvrir Y : le dernier homme ou American Horror Stories, le spin-off de American Horror Story. L'occasion idéale de frissonner un peu avant Halloween.