Disney+ : notre sélection des films les plus flippants pour Halloween

À quelques jours d’Halloween, il est temps de revoir ses classiques parmi les films d’horreur. Disney+, de manière assez prévisible, n’excelle pas vraiment en la matière. Mais cela ne veut pas dire que la plateforme ne propose pas une sélection de contenus parfaitement en raccord avec le thème. Nous vous avons concocté une petite sélection.

Toute l’année, Disney+ propose des films et séries de grande qualité. Depuis son lancement, le catalogue de la plateforme n’a cessé de se développer pour que chacun puisse y piocher quelque chose à son goût. Sans compter les nouveautés qui viennent chaque mois alimenter le service.

Ce mois-ci, à l’approche d’Halloween, Disney+ s’est nécessairement vu accueillir toute une panoplie de contenu dédiée à cette fête si particulière. Entre ceux qui viennent d’arriver et ceux qui étaient déjà présents, on vous a préparé une liste des meilleurs films et séries à voir en famille avant ce 31 octobre.

L’Étrange Noël de Monsieur Jack

Comment parler de films d’Halloween sans mentionner l’Étrange Noël de Monsieur Jack ? Classique de chez classique du genre, il rentre également dans la catégorie film de Noël. Mais, œuvre de Tim Burton oblige (attention, ce ne sera pas la seule dans cette liste), on y parle nécessairement de morts, de monstres en tout genre et d’univers aussi sombre que fascinant. Seulement voilà, notre squelette préféré, le fameux Monsieur Jack, en a assez de faire peur à son prochain. Tout bascule lorsqu’il découvre un village de Noël.

Miss Peregrine et les enfants particuliers

À 16 ans, Jacob est trop grand pour croire aux histoires farfelues de son grand-père. Pourtant, à la mort de ce dernier, il va se rendre compte que tout ce qu’il racontait était vrai. Il va alors découvrir le monde de Miss Peregrine et sa Maison pour Enfants Particuliers. Tous dotés de pouvoirs étranges, ces enfants ont également de puissants ennemis que Jacob va devoir affronter. Fort heureusement, lui-même a plus d’un tour dans son sac.

Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes

Eddie Murphy en agent immobilier qui veut transformer une maison hantée en véritable palace, voilà le pitch de ce film aussi drôle que glaçant. Lorsqu’il découvre, accompagné de sa famille, que le manoir est en réalité habité par 999 fantômes, il n’aura d’autres choix que de lever la malédiction pour mener à bien son projet.

Hocus Pocus : les Trois Sorcières

Max Dennison n’est pas très enchanté à l’idée de quitter Los Angeles pour aller s’installer à Salem. Il n’est pas au bout de ses surprises puisque le soir d’Halloween, il se retrouve dans une ancienne maison de sorcières, mortes 300 ans plus tôt. Par mégarde, Max va les ramener à la vie. Il doit alors protéger les enfants de la ville, cible préférée des sorcières qui doivent aspirer leur vie pour rester jeunes.

Maléfique

Personnage phare de l’univers Disney, Maléfique a eu droit à son propre film en 2014. Dans ce dernier, elle jette une malédiction sur la princesse Aurore, future Belle au Bois Dormant, après s’être vue refuser par son père le roi. Des années plus tard, le conflit qui oppose Les Landes et le territoire des humains est à son paroxysme, et Maléfique devra revenir sur ses actes pour maintenir la paix.

Frankenweenie

Victor Frankenstein est un jeune garçon solitaire qui n’a que pour seul ami son chien Sparky. Malheureusement, son compagnon meurt lors d’un accident de voiture, laissant Victor désœuvré. Toutefois, de retour en classe, ce dernier apprend qu’il est possible de faire revenir à la vie ses animaux morts grâce à l’électricité.

Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête

Vous reprendrez bien un film de Tim Burton. Premier film live du réalisateur dans cette liste, il raconte l’histoire d’une bourgade à la fin des années 1700 dont les habitants se font décapiter un par un. Une rumeur gonfle alors, affirmant que les meurtres sont orchestrés par un cavalier lui-même dépourvu de tête.

Coco

On sort de l’ambiance agréablement glauque de Burton pour se plonger dans l’univers onirique de Pixar. Coco n’est pas à proprement un film d’Halloween, encore moins un film d’horreur, mais sa thématique axée sur la mort et les esprits en font un excellent film à regarder en famille durant cette période. Alors qu’il se promenait dans un cimetière, Coco se retrouve propulsé dans l’au-delà.

Edward aux mains d’argent

Vous pensiez en avoir fini avec Tim Burton ? Promis, c’est le dernier. D’autant qu’Edward aux mains d’argent est le film qui a propulsé le réalisé sur le devant de la scène internationale, accompagné de son fidèle acolyte Johnny Depp. Ce dernier joue le rôle d’Edward, donc, étrange création mi-homme mi-ciseau qui va bouleverser le quotidien des habitants du quartier.

Les Sorcières d’Halloween

Aggie Cromwell est une puissante sorcière habitant la ville d’Halloween (rien à voir avec celle de Monsieur Jack). Un jour, elle se rend dans le monde des mortels pour demander l’aide de sa fille Gwen. Elle découvre alors que sa petite fille est elle aussi une véritable sorcière, et décide de la ramener à Halloween pour combattre les forces du mal.