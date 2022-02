Les Realme 9 Pro et 9 Pro+ seront présentés le 16 février 2022, c’est officiel

Realme a diffusé plusieurs messages sur Twitter, dont sur le compte officiel de la filiale française. Ils confirment la date de lancement des Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+. La conférence en ligne aura lieu le 16 février. Soit dans un peu moins de deux semaines. Ce sera l’occasion de découvrir les prix et configurations proposés.

Realme prépare de nombreux lancements dans les prochaines semaines. Nous attendons d’une part les Realme 9 Pro, au pluriel parce que deux modèles sont attendus : les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+. Il y a également le Realme 9 5G dont certains détails ont été dévoilés cette semaine par la FCC. Enfin, il y a le Realme GT 2 Pro. Il est évident que certains d’entre eux seront présentés à l’occasion du Mobile World Congress. Mais d’autres n’attendront pas d’ici là.

Lire aussi – Realme : ses ventes de smartphones 5G explosent et connaît une plus forte croissance que Samsung et Xiaomi

Ce sera le cas des Realme 9 Pro et 9 Pro+. En effet, la marque a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux que les deux smartphones seront présentés mi-février. Et plus exactement le 16 février prochain. La conférence de presse aura lieu en ligne, sur les canaux habituels. La marque en profite également pour confirmer certaines particularités des Realme 9 Pro : l’un des coloris pourra changer de couleur à la lumière et le capteur photo principal sera un IMX766, le fameux capteur 50 mégapixels que vous pouvez retrouver notamment chez Oppo dans les Find X3 Pro, Find X3 Neo et Reno6 Pro.

Les Realme 9 Pro et 9 Pro+ seront présentés avant le Mobile World Congress

L’arrivée des Realme 9 Pro et 9 Pro+ avant le Mobile World Congress n’est pas une grande surprise. En effet, un leaker assez fiable indiquait début janvier 2022 que les deux smartphones arriveraient en France au mois de février. Cela sous-entendait que les terminaux seraient officialisés avant, afin de prévoir une période de précommande. En outre, les fuites ont été très nombreuses à propos de ces deux modèles, bien plus que pour le Realme 9 classique.

De ces fuites, nous avons appris que les deux smartphones seraient équipés de SoC MediaTek, des Dimensity 810 et 920, assurant une connectivité 5G. Le leaker Onleaks affirme que le Realme 9 Pro+ profiterait également d'une fiche technique complète. Un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+. Trois capteurs photo (dont l’IMX766) à l’arrière et un capteur selfie de 16 mégapixels. Une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 67 watts. Côté Realme 9 Pro, nous nous attendons à une fiche technique très légèrement moins bien équipée. Pour le prix et les configurations en France, rendez-vous le 16 février pour l’annonce officielle.