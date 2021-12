Realme : ses ventes de smartphones 5G explosent et connaît une plus forte croissance que Samsung et Xiaomi

Les ventes de smartphones 5G s’envolent partout dans le monde, et un fabricant semble avoir tiré son épingle du jeu en 2021. En effet, Realme remporte la couronne de la marque à la croissance la plus rapide sur ce marché.

Realme a enregistré une croissance record au troisième trimestre 2021 pour devenir le fabricant de smartphones 5G à la croissance la plus rapide au monde, d’après une nouvelle étude du cabinet d’analyse Counterpoint. La société a connu une croissance d'une année sur l'autre (YoY) de 831 % des ventes au cours de ces trois mois. C’est beaucoup plus que les autres fabricants comme OPPO, deuxième, qui n’enregistre lui qu’une croissance annuelle de 165 %.

Vivo, Xiaomi et Samsung sont eux aussi à la traine, avec des croissances respectives de seulement 147 %, 134 % et 70 %. Pour réussir une telle prouesse, Realme a essentiellement inondé le marché avec des téléphones 5G en 2021. Depuis le début de l'année, la société a lancé des dizaines de smartphones compatibles avec la 5G à des prix toujours plus accessibles.

À lire également – Realme GT 2 Pro : l’écran plat 120 Hz LTPO 2.0 va améliorer l’autonomie du smartphone

Realme connait une croissance fulgurante sur certains marchés

La croissance de Realme est notamment due à la popularité du fabricant de smartphones sur certains marchés tels que l’Inde. En effet, les ventes d’appareils 5G de Realme ont augmenté de 9519 % par an en Inde, un pays où la technologie 5G n'est même pas encore déployée. Selon le ministère des Télécommunications (DoT) local, les services de télécommunications 5G devraient être déployés dans certaines villes de l'Inde en 2022. On s’attend donc à ce que les fabricants connaissent une croissance encore plus impressionnante l’année prochaine. Pour rappel, en Europe, Realme avait connu une croissance de ses ventes de smartphones de 160 % au troisième trimestre 2021.

« La 5G en tant que technologie a pénétré le marché beaucoup plus rapidement que son prédécesseur. Alors que la technologie 5G continue d'évoluer, nous entrons dans la prochaine phase de croissance soutenue par la maturation et l'élargissement des portefeuilles d'appareils. En outre, les entreprises ont également poussé activement les smartphones 5G en raison de la meilleure disponibilité des composants 5G », a déclaré Tarun Pathak, analyste chez Counterpoint.

Si Realme continue de connaitre une croissance aussi importante les années suivantes, le fabricant pourrait bien inquiéter d’autres acteurs majeurs du marché tels que Samsung ou encore Xiaomi, qui était devenu numéro 1 des ventes de smartphones dans le monde l’été dernier.

Source : Counterpoint