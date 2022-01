Realme 9 Pro+ : la fiche technique du smartphone abordable dévoilée avant sa sortie

Realme devrait lancer prochainement en Europe de nouveaux smartphones de milieu de gamme, dont notamment un Realme 9 Pro+. Celui-ci se dévoile déjà avant l’annonce, puisque toute sa fiche technique a fuité.

Le leaker Onleaks vient de lever le voile sur les rendus et la fiche technique du prochain Realme 9 Pro+, qui devrait être lancé en France au mois de février 2022 avec le Realme 9 Pro si l’on en croit les dernières rumeurs. Realme a d'ailleurs déjà évoqué son nouvel appareil sur les réseaux sociaux. Le smartphone succèdera directement aux Realme 8 et Realme 8 Pro de 2021, et proposera des caractéristiques techniques assez intéressantes.

En effet, on apprend que le smartphone sera propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 920. Ce dernier sera épaulé par jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’avant, il utilisera un écran FHD+ sAMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Le Realme 9 Pro+ semble moins impressionnant que le Redmi Note 11 Pro

Le Realme 9 Pro+ sera alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W. C’est un peu moins que son principal concurrent de Xiaomi, le Redmi Note 11 Pro, qui offrira lui une batterie de 5000 mAh et la recharge rapide 67 W.

Au dos du smartphone, on retrouvera une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur de 2 MP. Le capteur principal serait un capteur customisé de Sony, on peut donc s’attendre à de bonnes performances photo par rapport à la génération précédente, et particulièrement en basse luminosité. La partie selfie sera assurée par un capteur de 16 MP. De son côté, le Realme 9 Pro devrait offrir une configuration similaire, mais se contentera d’un capteur principal de 64 MP un peu moins performant.

OnLeaks nous apprend également que le Realme 9 Pro+ sera proposé en trois coloris : Mid-Night Black (que l’on peut voir au-dessus), Aurora Green et Sunrise Blue. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sera présenté le Realme 9 Pro+ en France, mais le lancement devrait être imminent. En attendant, vous pouvez également aller découvrir la fiche technique et les rendus du Redmi Note 10 classique.

It's time to add a➕to the 9 series!

What are you expecting from the #realme9Pro+ that will make it stand out?#realme9Proseries pic.twitter.com/fyWbkOJXie — realme (@realmeIndia) January 20, 2022

