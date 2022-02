Le Realme 9 5G dévoile sa fiche technique avant sa sortie

Le Realme 9 5G s’est dévoilé avant sa sortie en passant par la FCC, l’organisme des télécoms américains. Sans surprise, nous avons un smartphone extrêmement proche du Realme8 5G sorti l’année dernière. Pour rappel, les Realme 9 Pro et 9 Pro+ ont aussi déjà été repérés.

Realme va prochainement lancer sa nouvelle gamme 9. Si les Realme 9 Pro et 9 pro+ ont déjà été repérés, c’est aujourd’hui au tour du Realme 9 5G de faire parler de lui.

Le Realme 9 5G est en effet apparu chez l’organisme des télécoms américains, la FCC. Ce document nous informe donc de ses caractéristiques techniques. Sans surprise, ce sera une amélioration du Realme 8 5G sorti l’année dernière.

Le Realme 9 5G sera un téléphone abordable

Ainsi, le téléphone sera doté d’une dalle LCD de 6,5 pouces qu’on imagine en FHD+ et en 60 Hz (comme le Realme 8). A l’intérieur, nous trouverions un processeur Dimensity 810, ce qui est une amélioration par rapport au Dimensity 700 du Realme 8 5G. Pour rappel, le Realme 8 classique (sans 5G) était lui équipé d’un Helio G95.

Pour le reste, nous sommes dans du grand classique, avec un module photo comptant trois capteurs : un principal de 48 mégapixels et deux de 2 mégapixels. Sa caméra frontale serait de 16 mégapixels. Pour finir, la batterie serait de 5000 mAh. Une configuration modeste pour un smartphone qui sera abordable.

Les deux autres modèles dans les cartons, le Realme 9 Pro et Pro+, ne devraient pas non plus viser le marché du haut de gamme. A titre d’exemple, ils devraient respectivement embarquer un SoC Dimensity 810 et Dimensity 920. La différence devrait ainsi se faire sur la partie écran, qui serait AMOLED, mais aussi sur la photo, puisque les deux smartphones seraient dotés d’un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que deux capteurs supplémentaires de 16 et 13 mégapixels.

Le Realme 9 5G ne devrait pas être lancé en même temps que ses grands frères ce mois-ci, mais un peu après. Il suffit maintenant d’attendre une annonce officielle de la part du constructeur à ce sujet. Ce smartphone pourrait être un bon compromis pour ceux qui cherchent une expérience correcte en 5G à très bas prix.