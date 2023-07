Les Pixel 8 arrivent avec de grosses batteries qui se rechargent plus vite

Google n’aura finalement plus rien à dévoiler au sujet des Pixel 8 et 8 Pro, puisqu’à mesure que nous approchons du lancement, nous apprenons petit à petit tout ce qu’il faut savoir au sujet des deux smartphones.

Android Authority n’en a pas encore fini avec les Pixel 8 et 8 Pro. Après avoir dévoilé toutes les informations au sujet de la puce Tensor G3, de la partie photo des deux smartphones ou encore de leurs écrans qui ont droit à des améliorations majeures, nos confrères avaient même dévoilé les fonds d’écrans officiels des appareils, ainsi qu’une fonctionnalité qui permettra aux Pixel 8 et 8 Pro de se transformer en ordinateurs.

Il restait encore quelques zones d’ombres sur la fiche technique des appareils, mais Android Authority vient désormais de dévoiler ce qu’il faut attendre de la batterie des deux smartphones. Au programme, des accumulateurs avec une plus grande capacité, mais également une recharge toujours plus rapide.

Les Pixel 8 ont des batteries plus grandes qui se rechargent plus vite

Avec les Pixel 7, Google avait avoué avoir menti au sujet de la recharge rapide. Les smartphones n’étaient compatibles que 20W et 23W pour le modèle Pro, loin des 30W annoncés. Les Pixel 8 devraient se recharger un peu plus rapidement, puisqu’on peut s’attendre à une puissance maximale de 24W et de 27W sur la version Pro. La différence n’est pas énorme, mais toute amélioration est toujours bonne à prendre.

Au niveau de la batterie elle-même, Google a choisi d’utiliser des accumulateurs avec un peu plus de capacité. Le Pixel 8 aura droit à une batterie de 4485 mAh, contre 4270 mAh pour la version précédente. On peut donc s’attendre à une meilleure autonomie, surtout que la puce Tensor G3 s’annonce plus économe en énergie. Du côté du Pixel 8 Pro, le smartphone sera équipé d’une batterie de 4950 mAh, soit un peu plus que les 4926 mAh précédents. La différence sera alors moins notable sur cette version.

La leaker Kamila Wojciechowska note également qu’on peut s’attendre à une prise en charge de la norme Wi-Fi 7 sur les deux modèles, et qu’une puce UWB sera réservée au Pixel 8 Pro. Celle-ci permettra une meilleure prise en charge des trackers, et un meilleur contrôle des appareils connectés environnants.