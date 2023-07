Pixel 8 Pro : voici à quoi ressemble le prochain porte-étendard de Google

Le Pixel 8 Pro est le prochain téléphone phare de Google, son futur porte-étendard. Alors que les rumeurs se font de plus en plus pressantes à son sujet, c’est une photo de lui qui fuite sur le net. Pas de surprise, tout a l’air conforme à nos attentes.

En ce moment même, il y a un Pixel 8 Pro qui se balade dans la nature. On le sait car des images du terminal se sont retrouvées sur Reddit. Les clichés ont été retirés de la plateforme, mais rien ne se perd sur Internet.

Les photos en question nous montrent le téléphone sous deux angles différents : avant et arrière. On remarque un design attendu, le même que celui suggéré dans les précédentes fuites. Nous avons ainsi toujours ce large bandeau sur la façade arrière, avec cette fois un capteur retravaillé.

Le Pixel 8 Pro en fuite

On remarque quelques petites choses intéressantes sur ces photos, comme le sticker collé sur le produit qui évoque un modèle « pour test uniquement ». La mention Zuma est aussi présente et fait référence au processeur Google Tensor 3.

L’écran affiche le menu de boot et donne quelques infos sur les caractéristiques de ce terminal en particulier. Il embarque 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Détail qui a son importance : l’écran légèrement incurvé sur les côtés laisse place à une dalle totalement plate. Dommage, étant donné que cela contribuait à rendre le smartphone plus fin.

A lire aussi – Les Pixel 8 arrivent avec de grosses batteries qui se rechargent plus vite

Le Pixel 8 Pro devrait être présenté en octobre prochain aux côtés du Pixel 8. Pas de révolution pour ce modèle, mais une évolution de la formule qui reste la même depuis le Pixel 6 (2021). Le 8 Pro devrait embarquer une dalle de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Google Tensor 3 ainsi qu’une batterie de 4950 mAh avec une recharge rapide de 27 Watts.

Mais la plus grosse amélioration devrait se faire au niveau de la photographie, puisque le capteur principal devrait être un Samsung ISOSELL GN2 de 50 mégapixels, remplaçant ainsi le GN1. Pour rappel, c’est sur ce segment que Google veut convaincre. La marque de Moutain View se targue d’offrir les meilleurs photophones du marché et devra encore une fois le prouver.