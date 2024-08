Les Pixel 9 Pro deviennent tous bien meilleurs en vidéo, mais il y a un hic pour ce modèle

Les derniers Pixel 9 Pro gagnent de nombreuses améliorations sur la partie vidéo, mais l'un des modèles de la gamme est le seul à ne pas profiter de toutes les nouveautés. Un choix étonnant vu son prix.

Si l'on met très souvent l'accent sur la partie photo des smartphones, il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent à même de remplacer une caméra. Les modèles haut de gamme (et parfois milieu de gamme) possèdent en effet d'excellentes capacités vidéos, largement suffisantes pour la majorité des utilisateurs. C'est vrai chez Google par exemple, dont le traitement logiciel compense les composants souvent en retrait par rapport à la concurrence. À ce niveau-là, le Pixel 8 Pro marquait une vrai différence avec son prédécesseur.

C'est lui qui intègre pour la première fois la fonction Video Boost. Grâce à l'intelligence artificielle, elle améliore globalement la qualité des vidéos capturées, particulièrement quand la luminosité est faible, assurant que le film ne présente aucun grain ou détails flous. Pour les vidéastes mobiles, la présence de cette option faisait souvent pencher la balance quand il s'agissait de choisir entre le Pixel 8 Pro ou non Pro. Sur les Pixel 9, c'est la même chose, avec une subtilité à ne pas négliger tout de même.

Ce Pixel 9 Pro n'a pas droit à toutes les améliorations vidéos de ses camarades

Les Pixel 9 Pro intègrent Video Boost bien sûr, avec une vitesse de traitement doublée et un meilleur rendu par rapport au modèle précédent. La fonction permet également de zoomer jusqu'à x20 sans altérer la qualité de la vidéo, ce que Google appelle le Super Res Zoom. Le HDR+ est pris en charge et l'IA se charge même “d'upscaler” vos vidéos 4K en 8K. En plus de garantir une image extrêmement détaillée, vous pouvez en extraire des images fixes de 30 MP.

Tout cela fait envie, mais il y a un bémol : les Pixel 9 Pro ne sont pas sur un pied d'égalité. Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL profitent de l'ensemble des fonctionnalité énoncées ci-dessus, mais pas le Pixel 9 Pro Fold. Google a confirmé qu'il n'y avait pas de Super Res Zoom et d'upscaling 8K sur le modèle pliable. Un compromis qui fera réfléchir certains, surtout pour un smartphone vendu à partir de 1 899 €.

